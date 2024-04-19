رژیم صهیونیستی در باتلاق بزرگ اشتباهات خود فرو رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا عصر جمعه در مراسم سومین سالگرد شهید محمدعلی حق بین در مسجد جامع لنگرود با اشاره به اینکه گیلان مزین به نام بزرگانی چون میرزا کوچک جنگلی و آیت الله بهجت (ره) است، اظهار کرد: تاریخ مبارزاتی مردم گیلان به ویژه در دوران میرزا کوچک جنگلی در مقابله با استعمار بیگانگان و استبداد داخلی در حافظه‌ها ماندگار است.

وی با اشاره به توطئه‌های مختلف دشمنان در مقابل جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن با کارشکنی و توطئه‌هایی چون تحریم و جنگ درصدد آسیب زدن به جمهوری اسلامی ایران است، اما ایران با رهبری آیت الله خامنه ای و بصیرت مردم همچنان محکم ایستاده است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان با بیان اینکه آمریکا و نظام سلطه منافع ملت‌ها از جمله ایران را غارت می‌کردند، افزود: امام خمینی (ره) با اعلام روز جهانی قدس نخستین گام مهم و اثرگذار را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برجای گذاشته و مسئله فلسطین در صدر مسائل جهان اسلام قرار گرفت.

فدا با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته دشمن با توطئه‌ها مختلف به دنبال آسیب زدن به جمهوری اسلامی بوده است، افزود: دشمنان با ناامید کردن مردم و جدایی آنان از مسؤولان و نظام درصدد توطئه علیه ایران اسلامی بودند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان با بیان اینکه مردم فلسطین تمام نقشه‌های اسرائیل را نقش بر آب کرده و دنیا را در بهت و حیرت قرار دادند، افزود: اسرائیل با اینکه مدرسه، مسجد، بیمارستان را مورد هجوم قرار داده اما در نهایت پیروزی از آن ملت مقاوم فلسطین است.

وی با اشاره به بیداری جهان در دفاع از ملت فلسطین تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در جهان منفور بود و منفورترین شد چرا که جبهه مقاومت با حمایت معنوی نظام جمهوری اسلامی دنیا را متحیر کرده است.

فدا با بیان اینکه امروز هیچ پروازی به تلاویو صورت نمی‌گیرد و اقتصاد گردشگری با حضور دو میلیون گردشگر به برکت عملیات طوفان اقصی، از بین رفته است، افزود: تمامی محاسبات دشمن بهم ریخته شد و زمزمه پیروزی فلسطین در جهان پیچیده است.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان با بیان اینکه رژیم صهیونسیتی در باتلاق بزرگی فرو رفته و حمله به کنسولگری ایران در سوریه برای برهم زدن موازنه قدرت در منطقه بوده و اشتباه بزرگی کرد، تصریح کرد: ایران برای پاسخ به حمله رژیم صهیونسیتی، ۱۲ روز بعد اقدام کرد تا در زمین نتانیاهو بازی نکند و قبل از اعلام اجرای عملیات وعده صادق به آنان اعلام شده بود که انتقام گرفته می‌شود که موشک‌های ایرانی بعد از گذشتن از پنج لایه سامانه پدافندی به مناطق مدنظر در رژیم صهیونیستی بر زمین خورد.

وی افزود: عملیات وعده صادق نشان دادن تجهیزات و قدرت ایران از رژیم صهیونسیتی که مدعی گنبد آهنین بود قوی‌تر است و پایگاه هوایی و مرکز جاسوسی رژیم صهیونسیتی دو نقطه مدنظر ایران بود که موشک‌های ایران با قدرت بر نقاط مدنظر در سرزمین‌های اشغالی بر زمین خورد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان با بیان اینکه بعد از عملیات وعده صادق، وضعیت جدیدی در منطقه و حتی جهان رقم خورده است، اضافه کرد: بین کشورهای منطقه اتحادی بیشتر از گذشته رقم خورده و حتی بر اساس موازنه جدید قدرت در منطقه، اجازه تردد کشتی‌های رژیم صهیونسیتی در منطقه داده نمی‌شود.

فرمانده گیلانی جبهه مقاومت

به گزارش مهر، سردار سرافراز محمدعلی حق بین متولد ۱۳۴۳ از فرماندهان به نام گیلان، فاتح نبل و الزهرا پس از تحمل دوره‌ای بیماری در بیمارستان پارس به همرزمان شهیدش پیوست.

سردار محمدعلی حق بین در دوران خدمت خود در پست‌های متفاوتی خدمات فراوانی برجای گذاشت، از جمله مسئولیت‌های وی فرماندهی لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان، مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرماندهی قرارگاه مرکزی امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه بوده و همچنین یکی از فرماندهان تأثیرگذار در آزادسازی منطقه نبل و الزهرا سوریه و از یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

وی از همرزمان سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و از فرماندهان مطرح مقاومت در سوریه و عراق بود.