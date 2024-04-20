به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدول زمان‌بندی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات این انتخابات از روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شده و در ساعت ۸ روز ۲۰ اردیبهشت به پایان می‌رسد.

این انتخابات در ۲۲ حوزه انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «بیرجند، درمیان و خوسف»، «مشهد و کلات»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر» و «ورامین» برگزار می‌شود.

در این انتخابات، ۹۰ داوطلب برای ۴۵ کرسی باقی‌مانده بهارستان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.