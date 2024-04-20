  1. سیاست
  2. دولت
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۶

مهلت یک هفته‌ای تبلیغاتی داوطلبان مرحله دوم انتخابات مجلس

مهلت یک هفته‌ای تبلیغاتی داوطلبان مرحله دوم انتخابات مجلس

داوطلبان مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در فاصله روزهای ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت فرصت تبلیغات دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدول زمان‌بندی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات این انتخابات از روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شده و در ساعت ۸ روز ۲۰ اردیبهشت به پایان می‌رسد.

این انتخابات در ۲۲ حوزه انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «بیرجند، درمیان و خوسف»، «مشهد و کلات»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر» و «ورامین» برگزار می‌شود.

در این انتخابات، ۹۰ داوطلب برای ۴۵ کرسی باقی‌مانده بهارستان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6083079
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها