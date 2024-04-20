۴۰۰ برنامه طی هفته سلامت در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل عابدینی با بیان اینکه هفته سلامت امسال از اول تا هفتم اردیبهشت برگزار میشود.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: نخستین روز هفته سلامت (شنبه، یکم اردیبهشت) با شعار سلامت خانواده، حق و مسؤولیت همگانی و دومین روز (یکشنبه، دوم اردیبهشت) سلامت خانواده از آموزش و پرورش تا آموزش عالی و شعار سومین روز این هفته (دوشنبه، سوم اردیبهشت) سلامت خانواده و سلامت زمین است.
مدیر اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: روزهای چهارم تا هفتم هفته سلامت به ترتیب با شعارهای سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی، سلامت خانواده و فرهنگ سلامت، سلامت خانواده و جوانی جمعیت و سلامت خانواده، غذای سالم و ورزش همگانی نامگذاری شده است.
عابدینی با بیان اینکه متناسب با نامگذاری ایام هفته سلامت برنامههای متنوع و مختلفی در همه مراکز خدمات جامع سلامت و شبکههای بهداشت و درمان استان برگزار میشود، افزود: توجه به سلامتی آحاد مردم استان در همه ابعاد آن از اولویتهای اصلی متولیان سلامت و بالاخص دانشگاه علوم پزشکی استان است. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با نواخته شدن زنگ سلامت در یکی از مدارس زنجان از صبح روز شنبه رسماً برنامههای این هفته آغاز خواهد شد و همه مردم استان تحت پوشش این برنامهها قرار خواهند گرفت.
وی تکریم از خانوادههای شهدا، ویزیت رایگان، همایش پیادهروی، برنامههای بهداشتی برای دانشآموزان از جمله این برنامهها نام برد و افزود: همزمان در این هفته توجه به نقش سلامت و پیشگیری برای داشتن جامعه سالم، جلب حمایت سیاستگذاران و مدیران ارشد در پشتیبانی از برنامههای سلامت، جلب مشارکت همکاری بین بخشی و دستگاههای مرتبط با سلامت مردم، جلب مشارکت سازمانهای غیردولتی مردمنهاد در سلامت جامعه، برجستهسازی موفقیتها و دستاوردهای حوزه سلامت و بیان چالشهای موجود و انتظارات، تکریم فعالیتهای دستاندرکاران حوزه بهداشت و درمان و تقدیر از فعالان این حوزه و تبیین عوامل مؤثر بر سلامت جامعه و توجه دادن مردم و دست اندرکاران نظام سلامت به موضوع شعار از اهداف برگزاری هفته سلامت است.
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