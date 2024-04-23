سرپرست گروه پژوهشی هنرهای ملی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در حکم محمد افروغ، سرپرست گروه پژوهشی هنرهای ملی (سنتی) که به امضای مصطفی دهپهلوان رسیده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست گروه پژوهشی هنرهای ملی (سنتی) منصوب میشوید.
توفیق روزافزون شما را در انجام مسئولیتهای محوله به خصوص در راستای تحقق شرح وظایف مصوب با همفکری و تعامل با اعضای گروه، همکاران و همچنین تشریک مساعی با معاونتها و پژوهشکدهها، از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
طی مراسمی که با حضور رئیس و معاونان پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری همراه بود از خدمات شایسته طیبه عزتاللهینژاد، مدیر پیشین گروه پژوهشی هنرهای ملی (سنتی) پژوهشگاه قدردانی شد.
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