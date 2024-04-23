به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل هاشمیاصل ضمن گرامیداشت هفته سلامت، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه جهاد تبیین، این ایام را فرصتی مناسب در راستای معرفی دستاوردهای حوزه سلامت دانست.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام آمادگی افتتاح ۳۶ پروژه بهداشتی، درمانی، به متراژ ۱۱ هزار و ۱۳۰ متر مربع با اعتبار بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان در هفته سلامت امسال گفت: رفع چالشهای پروژههای عمرانی سلامت محور، از مهمترین دغدغههای مسؤولان دانشگاه است که با هدف توسعه زمینههای دسترسی عمومی به خدمات این حوزه به صورت ویژه در حال پیگیری است.
سید ابوالفضل هاشمیاصل با اشاره به نقش تأثیرگذار توسعه، ارتقا و نوسازی زیرساختهای حوزه بهداشت و درمان در ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی درمانی به مراجعان گفت: امید است با بهره برداری از این پروژهها در هفته سلامت، بتوانیم گامهای مؤثری در پیشبرد اهداف حوزه سلامت فارس برداریم.
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