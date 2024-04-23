داودوندی در گفت و گو با می بینیم بازیکنان تراز اول فوتبال تبریز به شدت در لیگ برتر کاهش یافته است و در تیم ملی هم هیچ سهمیه‌ای نداریم. امیردر گفت وبا خبرنگار مهر اظهار داشت: در تبریز استعدادهای زیادی وجود دارد که متأسفانه توجه داده نمی‌شود و برای همینبینیم بازیکنان تراز اول فوتبال تبریز به شدت در لیگ برتر کاهش یافته است و در تیم ملی هم هیچ سهمیه‌ای نداریم.

وی ابراز داشت: زمانی ۳ تیم در لیگ برتر داشتیم الان یک تیم با بازیکنان غیر بومی در لیگ برتر داریم که این برای فوتبال تبریز خوب نیست.

وی گفت: البته باید بگویم بعضی بازیکنان پایه قدرنشناس بوده و خیلی زود مربیان اول خود که در پیشرفت‌های شأن نقش بسزایی داشتند فراموش می‌کنند.

این مربی جوان فوتبال تبریز افزود: در فوتبال تبریز مربیان جوان را حمایت نمی‌کنند. فرصت برای کار کردن نمی‌دهند و سعی می‌شود مربیان جوان را به حاشیه ببرند.

انتقاد از انحلال تیم فوتبال ماشین سازی

داودوندی در مورد انحلال تیم ماشین سازی گفت: قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور الان کجاست؟ چرا تعداد باشگاه‌های تبریز کاهش یافته و شاهد مسابقات دو یا سه دهه پیش نیستیم

البته جا دارد از تیم رخش بازیکنان بومی و هدایت مربی خوب علیرضا اکبرپور یاد کنم که فضایی برای حضور بازیکنان بومی در تبریز را فراهم کرده است.

این مربی جوان دلال‌ها را از افت فوتبال کشور یاد کرده و گفت: به جای اینکه از دلال بازیکن بگیریم دنبال بازیکنان با استعداد در فوتبال محلات باشیم

در شهر ما مربی نماها یا دلال‌هایی که می آیند بازیکن معرفی می‌کنند و یا پیشنهاد می‌دهند مثل آنها باشد و به حرف آنها گوش دهید در غیر این صورت در فضای مجازی شروع به تخریب می‌کنند.

وی گفت: روزهای خوب فوتبال تبریز و آذربایجان در پیش است انشاالله با وحدت و همدلی مربیان و بازیکنان تبریز دوباره در سطح اول فوتبال کشور بازخواهد گشت.

وی در پایان گفت: تشکر می‌کنم از خانواده و دوستانم که در این راه همراه و پشتیبان من هستند.