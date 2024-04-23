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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۳۱

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

دلال‌ها آفت فوتبال کشور هستند/ضرورت شناسایی استعدادهای جوان تبریز

دلال‌ها آفت فوتبال کشور هستند/ضرورت شناسایی استعدادهای جوان تبریز

تبریز- مربی جوان فوتبال تبریز با بیان اینکه دلال‌ها افت فوتبال کشور هستند، گفت: به جای اینکه از دلال بازیکن بگیریم دنبال بازیکنان با استعداد در فوتبال محلات باشیم.

امیر داودوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تبریز استعدادهای زیادی وجود دارد که متأسفانه توجه داده نمی‌شود و برای همین می بینیم بازیکنان تراز اول فوتبال تبریز به شدت در لیگ برتر کاهش یافته است و در تیم ملی هم هیچ سهمیه‌ای نداریم.
وی ابراز داشت: زمانی ۳ تیم در لیگ برتر داشتیم الان یک تیم با بازیکنان غیر بومی در لیگ برتر داریم که این برای فوتبال تبریز خوب نیست.
وی گفت: البته باید بگویم بعضی بازیکنان پایه قدرنشناس بوده و خیلی زود مربیان اول خود که در پیشرفت‌های شأن نقش بسزایی داشتند فراموش می‌کنند.
این مربی جوان فوتبال تبریز افزود: در فوتبال تبریز مربیان جوان را حمایت نمی‌کنند. فرصت برای کار کردن نمی‌دهند و سعی می‌شود مربیان جوان را به حاشیه ببرند.
انتقاد از انحلال تیم فوتبال ماشین سازی
داودوندی در مورد انحلال تیم ماشین سازی گفت: قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور الان کجاست؟ چرا تعداد باشگاه‌های تبریز کاهش یافته و شاهد مسابقات دو یا سه دهه پیش نیستیم
البته جا دارد از تیم رخش بازیکنان بومی و هدایت مربی خوب علیرضا اکبرپور یاد کنم که فضایی برای حضور بازیکنان بومی در تبریز را فراهم کرده است.
این مربی جوان دلال‌ها را از افت فوتبال کشور یاد کرده و گفت: به جای اینکه از دلال بازیکن بگیریم دنبال بازیکنان با استعداد در فوتبال محلات باشیم
در شهر ما مربی نماها یا دلال‌هایی که می آیند بازیکن معرفی می‌کنند و یا پیشنهاد می‌دهند مثل آنها باشد و به حرف آنها گوش دهید در غیر این صورت در فضای مجازی شروع به تخریب می‌کنند.
وی گفت: روزهای خوب فوتبال تبریز و آذربایجان در پیش است انشاالله با وحدت و همدلی مربیان و بازیکنان تبریز دوباره در سطح اول فوتبال کشور بازخواهد گشت.
وی در پایان گفت: تشکر می‌کنم از خانواده و دوستانم که در این راه همراه و پشتیبان من هستند.
امیر داودوندی مربی تیم‌های امید گسترش در لیگ یک کشور بوده و با نوجوانان مهدیه به لیگ برتر کشور به لیگ برتر صعود کرده و همچنین سابقه کار در امیدهای لیگ برتر تهران با تیم داماش و اکباتان را داشته و سرمربی نوجوانان مهدیه در مسابقات استانی بوده است.
کد مطلب 6086838

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