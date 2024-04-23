تحقق ۱۱۴ درصدی تعهد اشتغال در شهرستان بهار

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فیض اللهی شامگاه سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بهار با تأکید بر اهمیت تحقق منویات رهبر انقلاب و تحقق شعار سال، گفت: رهبر معظم انقلاب نقشه راه را برای ما مشخص کرده و دستگاه‌های دولتی وظیفه هموار کردن و تسهیل گری در راستای جهش تولید را بر عهده دارند.

وی گفت: تعهد اشتغال شهرستان بهار در سال گذشته تعداد یک هزار و ۶۱۹ نفر بود که یک هزار و ۸۳۶ نفر معادل ۱۱۴ درصد توسط دستگاه‌های اجرایی محقق شد و سهمیه شهرستان بهار در سال جاری تعداد یک هزار و ۴۵۸ نفر است.

فیض اللهی اضافه کرد: داشتن اطلاعات کافی در حوزه اشتغال و کسب و کار می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق کمک کند و جایگاه شهرستان در بین شهرستانهای دیگر مشخص شود و موانع و نواقص برطرف شود.

وی سفر ریاست جمهوری در نیمه دوم امسال را محتمل دانست و گفت: با توجه به ظرفیت شهرستان بهار در حوزه کشاورزی و صنعتی، باید طرح‌های مدونی را برای طرح در سفر آماده کنیم تا از این محل منتفع شویم.

فیض اللهی با تاکید بر مشخص شدن سهمیه شهرستان در حوزه اشتغال و تسهیلات گفت: با مشخص شدن سهمیه شهرستان و داشتن آمار می‌توان اقدامات و میزان پیشرفت را سنجید و متناسب با داشته‌ها و ظرفیت‌ها به دنبال جذب اعتبار بود.

وی تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستان بهار را از اولویتهای امسال برشمرد و گفت: با توجه به اهمیت تشکیل و گسترش تعاونیها و اختصاص ۲۵ درصد از تسهیلات، این مهم در شهرستان بهار نیز پیگیری خواهد شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گفت: با توجه به وضعیت شهرستان بهار در حوزه کسب و کار، تسهیلات در بخش ایجاد توسعه و سرمایه در گردش به شهرستان تزریق شود و رفت و برگشت تسهیلات در حوزه شهرستان بهار متمرکز باشد تا ظرفیت‌های بالقوه به فعلیت برسد.

یوسف شعبانی اضافه کرد: تعداد بیمه شدگان اجباری در ابتدای سال ۱۴۰۲، ۱۴۱ هزار نفر بود که با افزایش در پایان سال به ۱۴۹ هزار نفر و۷۰۰ نفر رسید.

وی اظهار داشت: تعهد اشتغال استان همدان در سالهای گذشته، نامتعارف بود و بر اساس جمعیت و تعداد نیروی کار فعال و کارگران، در ۲ سال گذشته کاسته شد و از عدد سازی دوری جستیم و رویکرد کیفی‌سازی و اشتغال پایدار در دستور کار قرار گرفت.

شعبانی اظهار داشت: تعهد اشتغال در سال ۱۴۰۳ به تعداد ۲۰ هزار نفر بود که این رقم با کاهش ۳ هزار نفری به ۱۷ هزار و ۶۶۹ نفر رسید.

وی به ثبت آمار در سامانه رصد اشاره کرد و گفت: ۹۱۷ طرح در استان در سامانه رصد قابل بررسی است و کلیه طرح‌های قابل بررسی، باید با تعیین ضرب العجل، تعیین تکلیف شود تا در راستی آزمایی مشکلی پیش نیاید.

شعبانی اعلام کرد: شهرستان بهار در جذب اعتبار مشاغل خانگی با پرداخت ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، رتبه دوم استان را به دست آورد.

وی ادامه داد: اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی در استان مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان بود که از مبلغ مذکور ۱۱۴ میلیارد تومان پرداخت شد.

وی به سیاست گذاری سال جدید اشاره کرد و گفت: امسال برای اشتغال فارغ التحصیلان، کمر همت بسته ایم و ۲۵ درصد کلیه تسهیلات در اختیار شهرستان، باید مختص فارغ التحصیلان باشد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: ایجاد کارگاه‌های جدید در قالب طرح‌های کارفرمایی در راستای اشتغال پایدار و بیمه‌های اجباری و جهش در فضای کسب و کار در اولویت است.

وی خاطرنشان کرد: ۴۲ درصد پیشرفت اشتغال زایی ما در فضای کسب و کار، باید با حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد.

شعبانی اظهار داشت: طبق سیاستها، ۲۵ درصد کل تسهیلات باید به حوزه تعاون و تشکیل و توسعه تعاونی و رونق کسب و کار در تعاونیها اختصاص یابد و به روستاهای کانونی در این حوزه توجه شود و بر طبق برنامه هفتم توسعه، در هر سال از برنامه، ۲ درصد پیشرفت تعاونیها لحاظ شود.