حل مسئله پسماند شهرستان دیر نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل گنخکی ظهر چهارشنبه در چهارمین نشست مجمع سلامت شهرستان دیر، اظهار داشت: موضوع پسماند یکی از اولویتهای حوزه سلامت شهرستان دیر بوده و مهمترین چالش پیش روی شهرداریها و دهیاریها استان نبود عزم و اراده همگانی در بین ذینفعان مختلف برای حل مسئله پسماند است.
رئیس اندیشکده سلامت شهرستان دیر با تشریح چالشهای پیشروی پیادهسازی مدیریت یکپارچه پسماند شهری و روستایی در شهرستان دیر، افزود: علیرغم وجود پیامدهای مخرب زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از مدیریت ناکارآمد پسماند در شهرداریها و دهیاریهای شهرستان اما این مسئله هنوز به عنوان دغدغه همگانی شناخته نمیشود و به عنوان اولویت اصلی سلامت و محیط زیست شهرستان مطرح نیست.
وی با طرح پیشنهاد مدیریت یکپارچه پسماند شهرستان ادامه داد: با توجه به مشکلات پیش روی مدیریت شهری و روستایی شهرستان در حل مسئله از جمله کمبود منابع مالی، نبود زیرساختهای لازم و … راه حل ایدهآل برای پیادهسازی مدیریت یک پارچه پسماند شهری و روستایی شهرستان دیر انجام مطالعات طرح جامع پسماند و در ادامه اجرای این طرح براساس تجمیع پسماندهای تولید شده شهری و روستایی شهرستان در یک سایت متمرکز است.
رئیس اندیشکده سلامت شهرستان دیر با اشاره به مزایای اجرای طرح متمرکز پسماند، گفت: از جمله مهمترین مزایای این طرح جذب اعتبارات ملی قابل توجه و کاهش هزینههای مربوط بر اساس میزان شراکت شهرداریها و دهیاریهای مختلف و همچنین توان بازخوانی تجارت مربوطه هر چه زودتر زمینه اجرایی شدن این طرح را در شهرستان دیر فراهم نمود.
وی در تشریح وضعیت فعلی پسماند شهرستان دیر، گفت: براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و افزایش جمعیت در سالهای اخیر در حال حاضر سرانه تولید پسماند روزانه هر نفر در شهرستان دیر به طور میانگین ۹۰۰ گرم در روز است که جمعاً بیش از ۶۵ تن پسماند در روز از شهرها و روستاهای شهرستان دیر دفع میشود.
گنخکی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل پیاده نشدن مدیریت یکپارچه پسماند تنها کمتر از ۵ درصد از این مقدار بازیافت میشود که عمدتاً توسط افراد دورهگرد و گروههای غیررسمی انجام میشود و بیش از ۶۵ تن از پسماند تولید شده در سایتهای دفن زباله بدون هرگونه دفن بهداشتی رهاسازی و یا سوزانده میشوند.
وی تصریح کرد: ارزش ریالی پسماند قابل بازیافت در شهرستان دیر به صورت روزانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که سهم شهرداریها و دهیاریها از این درآمد نه تنها صفر است بلکه این سازمان به صورت روزانه به ازای دفع هر کیلوگرم پسماند شهری و روستایی بیش از ۱۵ هزار ریال هزینه پرداخت میکند.
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