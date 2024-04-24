به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمد اکبری ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه ستاد برگزاری دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: دومین کنگره شهدا چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری بیان داشت: حضرت آقا فرمودند: فاصله زمانی برگزاری کنگره‌ها را کم کنید و قرار است در فاصله زمانی ۳ تا ۵ سال کنگره‌ها برگزار شود.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری افزود: در سال ۹۴ کنگره شهدای عشایر در استان برگزار شد و به همین دلیل زمینه برای برگزاری دومین کنگره فراهم است.

وی با اشاره به هدف از جلسه آئین افتتاحیه ستاد برگزاری دومین کنگره یادآور شد: تلاش بر آن است که روند کاری برای استقبال از کنگره سال ۱۴۰۴ را برنامه ریزی کنیم و تمامی اهداف سمت و سوی کنگره استانی پیش خواهد رفت‌.

سردار اکبری تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های متعدد استان و شهدا شاخص این استان در سال ۱۴۰۳، شهید ظفر خالدی شهید شاخص کشوری به عنوان کوچک‌ترین شهید دوران مقدس است.

وی ادامه داد: شهید الیاس ارجمند به عنوان شهید شاخص عشایری کشوری معرفی شد و باید درباره این شهدا برنامه‌های متعددی اجرا شود که در راستای کنگره شهدا چهارمحال و بختیاری است.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری افزود: بیش از ۱۵۰۰ شهید گرانقدر از فرماندهان، سرداران و اقشار مختلف در این استان داریم.

وی با اشاره به جمعیت استان گفت: جمعیت استان در دوران دفاع مقدس نزدیک به ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار بود که بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت این استان به صورت مستقیم به عنوان رزمنده در دوران دفاع مقدس حضور داشتند.

سردار اکبری اذعان داشت: رشادت‌های مردم و تیپ قمر بنی هاشم (ع) در دوران دفاع مقدس کارنامه درخشانی است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد کنگره‌ها از دو سال قبل به سمت رویکرد هنری انتقال داده شده تصریح کرد: در دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری بیشترین ظرفیت استفاده از ظرفیت ماندگار هنری باشد.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با اذعان بر اینکه از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری این کنگره باید استفاده شود گفت: اصل کنگره بر پایه هنر است و باید بتوانیم بیشترین استفاده را از ظرفیت هنری استان داشته باشیم.