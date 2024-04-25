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۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۹

رییس سازمان صمت ایلام:

۱۰ هزار نفر در طرح های صنعتی ایلام مشغول به کار هستند

۱۰ هزار نفر در طرح های صنعتی ایلام مشغول به کار هستند

ایلام-رییس سازمان صمت ایلام گفت: ۱۰ هزار نفر در طرح های صنعتی ایلام مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدرحیمی ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی با منتخب مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نرخ سود بانکی، نرخ مالیات، عوارض گمرکی در استان ایلام با مناطق برخوردار هیچ تفاوتی ندارد و از طرفی هزینه زیرساخت‌ها مانند قیمت زمین، هزینه‌های انرژی، هزینه مواد اولیه و …نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است.

وی عنوان کرد: بنابراین برای اینکه بتوان سرمایه گذاران را جذب طرح‌های تولیدی در استان نمود بایستی در قوانین موجود بازنگری صورت گیرد و جذابیت‌های سرمایه گذاری از طریق بازنگری در قوانین موجود افزایش یابد.

محمدرحیمی گفت: پروژه‌های مهم صنعتی در شهرستان‌های جنوبی در حال اجرا هستند که سه پروژه مهم NGL، پتروشیمی دهلران و سیمان دهلران نیازمند پیگیری جدی برای رسیدن به بهره برداری هستنند.

رییس سازمان صمت استان ایلام خاطر نشان کرد: لازم است شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری وابسته به دولت برای مشارکت در پروژه‌های صنعتی استان به کار گرفته شوند.

وی با اشاره به وضعیت موجود حوزه تولید و تجارت استان بیان کرد: تعداد ۴۹۵ فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار میلیارد ریال و ۱۰ هزار نفر اشتغال وجود دارد.

وی گفت: ۵۱۳ فقره جواز تاسیس در دست اجرا با سرمایه مورد نیاز ۷۷۰ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال ۱۷ هزار نفر در دست اجرا می‌باشند که در صورت رسیدن به مرحله تولید می‌توان شاهد شکوفایی صنعت استان باشیم.

رضا محمدرحیمی ادامه داد: استان ایلام از نظر معادن فلزی که دارای ارزش افزوده بالا هستند فقیر است اما در گروه کانی‌های غیر فلزی ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و به تبع آن صنایع معدنی مانند سیمان، گچ، آجر، سایر مصالح ساختمانی استان از کیفیت و رقابت پذیری بالایی برخوردار هستند.

محمدرحیمی بیان کرد: در حوزه بازار ۳۹ هزار پروانه صنفی موجود است که در قالب ۱۰۱ اتحادیه و ۱۰ اتاق اصناف فعالیت دارند که نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6088493

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