دادستانی انتظامی قضات جوان، مومن و متعهد را به جامعه معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی، ظهر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کرمان گفت: کرمان مزین به نام سیدالشهدای جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است و امروز اگر نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار در منطقه و جهان هستند به برکت خون این شهید والامقام و هزاران شهید دیگر است.

وی به عملیات غرور آفرین سپاه و نیروهای مسلح علیه رژیم غاصب صهیونیستی اشاره کرد و افزود: در تاریخ اسلام و پس از حیات امامان معصوم (ع) شیعه هیچ وقت به اندازه امروز عزت نداشته است، این نعمتی که است که به برکت انقلاب اسلامی، اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) تحقق یافته و شیعه به این جایگاه رسیده است.

حجت الاسلام قدیانی، خطاب به قضات جوان گفت: خوب است گاهی به گذشته خود مراجعه کنیم و جایگاه کشورمان در سطح جهانی و بین المللی و وضعیت آن زمان را با پیشرفت‌های اکنون مقایسه کنیم، بیش از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و تعداد زیادی از جمعیت کشور جوانانی هستند که قبل از انقلاب را ندیده اند و کسانی که قبل از انقلاب را دیده اند نیز گاهی یادشان می‌رود، قبل از انقلاب کجا بوده ایم و الان کجا هستم.

این مقام عالی قوه قضائیه گفت: در دل تحریم‌ها نیروهای مسلح ما موفق به ساخت مدرن ترین موشک‌های کروز و بالستیک نقطه زن شده اند و باید بپذیریم که علیرغم همه مشکلات و سختی‌ها، کشور رو به پیشرفت است.

دادستان انتظامی قضات کشور گفت: حفظ شأن و جایگاه قضات و همچنین معرفی قضات شجاع، مؤمن و متعهد به جامعه در دستور کار دادستانی انتظامی قضات کشور قرار دارد و قدردان زحمات شبانه روزی قضات و کارمندان پرتلاش در دستگاه قضائی هستیم.

گفتنی است در این آئین از خدمات غلامعباس مبشری تقدیر و مختار شمس الدین، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به سمت رئیس جدید نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کرمان منصوب شد.