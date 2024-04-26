جواد مصطفوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی‌های امروز جمعه در اکثر مناطق کوهپایه ای شهرستان موجب جاری شدن سیل شد.

رئیس اداره هواشناسی بردسکن با بیان اینکه بارش‌ها اکثراً به صورت رگباری است، افزود: از آنجا که بارش‌های بهاری لحظه‌ای و شدید صورت می‌گیرد، مردم از حضور در مسیر رودخانه‌ها خود داری کنند.

وی بیان کرد: رعد و برق در بارش‌های بهاری خطرناک است و افرادی که دارای لباس مشکی و تیره هستند، از قرار گرفتن در فضای باز و تماشای باران و سیل نیز خودداری کنند.

مصطفوی به عشایر منطقه نیز هشدار داد، در مسیر سیل و کال های منتهی به تشکیل سیل قرار نگیرند.

رئیس اداره هواشناسی بردسکن از بارش‌های بهاری تا پایان امروز خبر داد و اظهار کرد: روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه وضعیت عادی را خواهیم داشت، اما از عصر چهارشنبه و تا پایان هفته با افزایش ابرها احتمال بارندگی و بارش‌های رگباری دور از پیش بینی نیست.