به گزارش خبرنگار مهر، حجتاله موسوی پیش از ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: تولیدات دستی و کشاورزی دانشآموزان مدارس شبانهروزی کردستان در قالب یکصد غرفه در محل نمایشگاههای دائمی سنندج برپا شد.
وی افزود: در این نمایشگاه دانشآموزان محصولات و تولیدات دستی خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و علاقمندان قرار دادهاند.
وی یادآور شد: این نمایشگاه از امروز تا دهم اردیبهشت ماه جاری در محل نمایشگاههای دائمی سنندج از ساعت ۳ ظهر تا ۱۰ شب در معرض بازید مردم خواهد بود.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان ترویج روحیه کارآفرینی بین دانشآموزان، آشنایی دانشآموزان با مهارتهای بومی محلی، تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم را از اهداف برپایی این نمایشگاه دانست.
موسوی تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه دو غرفه به منظور هدایت تحصیلی دانشآموزان برپا میشود تا دانشآموزان به سمت رشتههای هنرستانها سوق پیدا کنند.
وی همچنین از برپایی غرفه هوش مصنوعی و آموزشهای دیجیتال خبر داد و گفت: این غرفه نیز زمینه توانمندی دانشآموزان را در عرصه دیجیتالی به نمایش میگذارد.
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