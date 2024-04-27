جشنواره «الف تا» فرصت بکر پرورش ایده های خاص مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده ظهر شنبه در وبینار تبیین دومین رویداد بین المللی « الف تا » که با حضور ۲ هزار نفر از آموزگاران استان در شبکه شاد برگزار شد، با تشریح نحوه برگزاری این رویداد بین المللی اظهار کرد: جشنواره «الف تا» بستری مناسب برای نشر و اشاعه ایده ها و تجارب خاص مدارس است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره «الف تا» بستری مناسب برای همکاران فراهم کرده است تا ایده ها و تجارب خاص مدارس خود را نشر و اشاعه دهند، لذا مشارکت حداکثری مدیران، آموزگاران، راهبران و سرگروه های آموزشی ابتدایی در این رویداد بین المللی با هدف ایجاد فرصت هم افزایی، هم گرایی و وحدت بخشی در راستای انتقال تجارب تحول آفرین انتظار می رود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان تفاوت دو بخش مدارس پیشتاز تحول و تک تجربه ها محورهای اصلی و فرعی رویداد از جمله مدیریت و رهبری مدرسه، فرآیندهای یاددهی-یادگیری، تولید محتوای آموزشی، روش تدریس و تولید فناوری های نوین آموزشی، برنامه تربیت، محیط تربیت و سلامت و تربیت بدنی اعلام کرد.

خدابنده همچنین برگزاری نشست های گفتگو محور معلمانه، نمایشگاه استانی و کشوری، تولید و انتشار محصولات چندرسانه ای مؤثر و ایجاد بانک تجربیات را از مهمترین برنامه های رویداد «الف تا» برشمرد.

در ادامه رییس اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای ابتدایی استان گفت: دومین رویداد بین المللی « الف تا » با هدف اجرای مطلوب برنامه طرح شهید همت و به منظور پیوند زدن تجارب ارزنده معلمان با آخرین یافته های علمی و پژوهشی معتبر اجرا می شود.

سجاد محسن پور تصریح کرد: متقاضیان شرکت در این جشنواره می توانند آثار و مستندات خود را در دو محور طراحی آموزشی و اجرای تدریس و نیز گفتمان آموزشی طبق شرایط تهیه فیلم تدریس تا ۲۰ اردیبهشت ماه در سامانه https://alefta.ir ثبت و بارگذاری کنند.