به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح یکشنبه در اولین نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، مسئولیت رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی را بسیار خطیر، مهم و حساس عنوان کرد و افزود: دستگاه قضائی، ملجا و پناهگاه ستمدیدگان است و مدیران حوزه‌های قضائی، امید افراد ستمدیده و بی پناه هستند که باید به این مساله توجه ویژه لحاظ شود و قطعاً خداوند متعال ناظر بر اعمال و رفتار همه ما خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: مردم عملکرد مدیران دستگاه قضائی استان را قضاوت می‌کنند و عملکرد رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان کاملاً مورد توجه مردم قرار دارد.

پوریانی با اشاره به سختی کار در مجموعه‌های قضائی و گستره وسیع حوزه فعالیت دستگاه قضا، تصریح کرد: فعالیت مدیران دستگاه قضائی استان باید با نگاه فساد ستیزی توأم باشد و رؤسا، دادستان‌ها و مدیران دستگاه قضائی استان باید با جدیت با هرگونه فساد در داخل سازمان و جامعه مبارزه کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مسامحه و کوتاهی در حوزه مبارزه با فساد قابل جبران نخواهد بود و باید با فساد بدون اغماض مبارزه و مقابله شود و در این راستا باید از این فرصت خدمت که در اختیار ما قرار گرفته برای رضایت خداوند متعال و خدمت به مردم استفاده کنیم.

پوریانی، بحث پیشگیری از وقوع جرایم در استان مازندران را نیز بسیار مهم و مؤثر عنوان کرد و گفت: مواردی مانند سرقت و مباحث مالی همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها از جمله برخی مواردی هستند که باید به عنوان موارد مهم، مدنظر ویژه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی به دادگستری استان‌ها، افزود: رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، علیرغم حجم بالای کار در شهرستان‌ها، نقش بسیار مهمی در اجرای این سند بر عهده دارند. سند تحول قضائی جزو موضوعات مهم و اساسی است که باید به بهترین شکل ممکن در دادگستری مازندران اجرایی شود. پوریانی با اشاره به شعار سال اظهار کرد: حمایت قضائی از سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای حمایت از تولید و اشتغال، امری بسیار مهم و اساسی است و همه باید برای تحقق شعار سال بسیج شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر اجرای بهنگام احکام صادره تاکید کرد و افزود: احکام صادره باید توسط دستگاه‌های ذیربط و با نظارت کامل دستگاه قضائی، به شکل کامل و دقیق اجرایی شود.

گفتنی است رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان نیز در این نشست به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص موارد مطروحه در جلسه پرداختند.