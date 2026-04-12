بخشی از کمبود کادر قضایی مازندران رفع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان با اشاره به شرایط روز کشور و جنگ تحمیلی، شهادت قائد امت امام شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ارواحنا فدا) را تسلیت گفت و افزود: اگرچه این حادثه بسیار دردناک و غیرقابل تحمل بود ولی آثار و برکات فکری، آینده نگری، ذکاوت و دوراندیشی امام شهیدمان قابل مشاهده است و راه و تفکر ایشان، امروز با حضور یکی از بندگان خاص خداوند متعال، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ادامه خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: ان شاء الله خداوند متعال توفیق دهد با احساس تکلیف مضاعف نسبت به ملت بصیر، بزرگ و حماسه آفرین ایران، خدمت کنیم.

پوریانی با اشاره به شرایط جنگی و همچنین اغتشاشات دی ماه گذشته، اظهار کرد: دشمن، امروز مترصد کوچکترین فرصت است تا در کشور ایجاد اغتشاش و ناامنی داشته باشد که در این مسیر، دستگاه قضایی استان در کنار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، برای حفظ امنیت و آرامش، در آمادگی کامل قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: امروز مسئولیت دستگاه قضایی استان مضاعف شده و دادگستری در عمل به وظایف ذاتی خود، با صدور آرای متقن، رسیدگی قاطع، سریع و جدی به پرونده‌های مرتبط با محاربین و اغتشاشگران خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دوم سخنان خود با تقدیر از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی مازندران به ویژه در شرایط جنگی، اظهار کرد: طبق آمار موجود، دادگستری مازندران در مرکز و حوزه‌های قضایی سراسر استان طی سال گذشته در رسیدگی به پرونده‌ها از عملکردی مثبت برخوردار بوده است.

پوریانی بر اهمیت اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دادگستری مازندران تاکید کرد و با اشاره به ضرورت نظارت دقیق معاونین بر عملکرد حوزه‌های قضایی، افزود: ان شاء الله با توجه به اضافه شدن قضات جدیدالورود و تقسیم در حوزه‌های قضایی، بخشی از کمبود کادر قضایی استان برطرف شده و نسبت به تسریع در صدور احکام قضایی اقدام خواهد شد.