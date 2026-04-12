۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

بخشی از کمبود کادر قضایی مازندران رفع شده است

بخشی از کمبود کادر قضایی مازندران رفع شده است

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران بر اهمیت اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: با توجه به اضافه شدن قضات جدیدالورود بخشی از کمبود کادر قضایی استان رفع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان با اشاره به شرایط روز کشور و جنگ تحمیلی، شهادت قائد امت امام شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ارواحنا فدا) را تسلیت گفت و افزود: اگرچه این حادثه بسیار دردناک و غیرقابل تحمل بود ولی آثار و برکات فکری، آینده نگری، ذکاوت و دوراندیشی امام شهیدمان قابل مشاهده است و راه و تفکر ایشان، امروز با حضور یکی از بندگان خاص خداوند متعال، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ادامه خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: ان شاء الله خداوند متعال توفیق دهد با احساس تکلیف مضاعف نسبت به ملت بصیر، بزرگ و حماسه آفرین ایران، خدمت کنیم.

پوریانی با اشاره به شرایط جنگی و همچنین اغتشاشات دی ماه گذشته، اظهار کرد: دشمن، امروز مترصد کوچکترین فرصت است تا در کشور ایجاد اغتشاش و ناامنی داشته باشد که در این مسیر، دستگاه قضایی استان در کنار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، برای حفظ امنیت و آرامش، در آمادگی کامل قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: امروز مسئولیت دستگاه قضایی استان مضاعف شده و دادگستری در عمل به وظایف ذاتی خود، با صدور آرای متقن، رسیدگی قاطع، سریع و جدی به پرونده‌های مرتبط با محاربین و اغتشاشگران خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دوم سخنان خود با تقدیر از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی مازندران به ویژه در شرایط جنگی، اظهار کرد: طبق آمار موجود، دادگستری مازندران در مرکز و حوزه‌های قضایی سراسر استان طی سال گذشته در رسیدگی به پرونده‌ها از عملکردی مثبت برخوردار بوده است.

پوریانی بر اهمیت اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دادگستری مازندران تاکید کرد و با اشاره به ضرورت نظارت دقیق معاونین بر عملکرد حوزه‌های قضایی، افزود: ان شاء الله با توجه به اضافه شدن قضات جدیدالورود و تقسیم در حوزه‌های قضایی، بخشی از کمبود کادر قضایی استان برطرف شده و نسبت به تسریع در صدور احکام قضایی اقدام خواهد شد.

