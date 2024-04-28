مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستای کردستان از دستاوردهای دولت سیزدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا پیش از ظهر یکشنبه در مراسم روز ملی شوراها در سنندج اظهار کرد: موضوع شورا از مهمترین مباحثی است که در ادبیات و دایره‌المعارف انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده و از ارکان و وجوه حکمرانی مردمی امام و انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در قانون اساسی تعبیه شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین شاخصه انقلاب اسلامی و مهمترین ویژگی امام و رهبری توجه و اتکا به نیروی مردمی بوده و هست، افزود: نوع رفتار و مسلک امام نشان می‌دهد اتکای اصلی به مردم داشتند.

استاندار کردستان ایجاد حساب ۱۰۰ امام، راه‌اندازی کمیته امداد امام و تشکیل بسیج مستضعفین در راستای توجه به محرومان و مردم را از دستاوردهای امام راحل در اوایل شکل گیری پیروزی انقلاب اسلامی خواند.

زارعی‌کوشا اضافه کرد: معتقدم خدمات شهری و روستایی در چهارچوب مدیریت و شوراها باید تعریف شود و دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی از زیرمجموعه شورا تعریف شوند.

وی به شکل گیری مجلس جدید اشاره کرد و گفت: نمایندگان منتخب مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی افرادی توانمند و مجرب هستند و باید در جایگاه خود اثرگذار باشند.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه در طول ۲ سال اخیر در استان ۱۴۰ سفر شهرستانی و روستایی داشته‌ام، افزود: در این سفرها مشکلات مردم از نزدیک شنیده شد و معتقدم باید با حضور در میان مردم مشکلات احصا و رفع شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ برای شهرداری‌ها ۴۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و قیر تأمین شد که در سال ۱۴۰۲ این مبلغ به یک‌هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسید.

استاندار کردستان یادآور شد: کمک دولت به دهیاری‌ها نیز در سال گذشته ۳۲۵ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ این مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.

زارعی‌کوشا به رویدادهای فرهنگی استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: رویداد هزار دف در پالنگان با پیش بینی پنج هزار نفر جمعیت برنامه‌ریزی شد اما به رویداد منحصربفردی تبدیل شد که جمعیت بی‌شماری به این روستا مراجعه و در رویداد شرکت کردند.

وی اضافه کرد: اینگونه رویدادها در سایر روستاهای استان نیز برگزار شده و مورد استقبال مردم بوده است.

وی مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستای استان و بازگشت ۴۰ هزار نفر مردم از روستا به شهر، اجرای راههای روستایی را از اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم خواند و گفت: باید با همدلی و برادری بتوانیم برای خدمت به مردم گام برداریم.