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کد مطلب 6090785
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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۷

جزییات ناگفته از سرقت بانک ملی توسط کاراگاه پرونده

جزییات ناگفته از سرقت بانک ملی توسط کاراگاه پرونده

کاراگاه ویژه، حسین طالبیان از جزئیات ناگفته سرقت بانک ملی و دستگیری سارقان در کمتر از ۴۸ ساعت می‌گوید.

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