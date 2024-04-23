۲۰ هزار سرباز ماهر وام خوداشتغالی گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی، در اولین کنفرانس ملی مهارت ایران که ظهر امروز ۴ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: احساس میکنیم امروز همه ما به مهارت نیاز داریم؛ تمامی افراد جامعه به مهارتهای مختلف نیاز دارند و برای غلبه بر بیکاری، رشد و توسعه کشور و …. باید به مهارت آموزی توجه شود و نوع مهارت برای هر فردی متفاوت است.
وی درباره علت ورود نیروهای مسلح به موضوع مهارت آموزی افزود: امروز بیکاری یکی از معضلات جامعه ما است و نیروهای مسلح هرکجا که احساس کنند معضلی وجود دارد و میتوانند کمک کنند، به موضوع ورود پیدا خواهند کرد.
کمالی با بیان اینکه فرمانده معظم کل قوا تأکیدات فراوانی بر حوزه مهارتآموزی دارند گفت: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار جوان ذکور به خدمت وظیفه اعزام میشوند که بیش از ۶۰ درصد از آنها جوانان دیپلم به بالا هستند.
وی بیان کرد: ما شورای عالی مهارتآموزی را در نیروهای مسلح به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ۹ وزارتخانه، ۵ سازمان و چند نهاد داریم.
مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح افزود: ۲ مأموریت کمک به اشتغال جوانان منقضی خدمت و کمک به مهارتآموزی سربازان وظیفه را در قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح دنبال میکنیم.
وی گفت: ۳۶ دستگاه متولی امر مهارت آموزی و اشتغال در کشور وجود دارد که تا امروز با ۲۶ دستگاه متولی این امر تفاهم نامه همکاری امضا کردهایم و نیروهای مسلح قرار نیست گواهی و مدرکی را از جانب خود به جوانان اعطا کنند و جوانان بعد از طی کردن دورههای مهارتی از سوی دستگاههای متولی مدرک دریافت میکنند.
سردار کمالی بیان کرد: ما ۲ نوع مهارت عمومی و مهارت تخصصی را داریم که تمامی سربازان مهارتهای ۵ گانه عمومی را در نیروهای مسلح طی خواهند کرد و ما برای آموزشهای تخصصی امسال ۲۵۰ هزار نفر آموزش تخصصی خواهند دید.
مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح افزود: به زودی هیچ سربازی بدون داشتن مهارت از نیروهای مسلح ترخیص نخواهد شد و ما برای افراد مهارت دیده مشوقهایی نظیر ۱ ماه کسری خدمت، انتخاب محل خدمت، بخشودگی اضافه خدمت، اعطای یک درجه بالاتر و … را در نظر گرفتهایم.
وی گفت: ۶ سال است که این کار شروع شده و نزدیک به ۲ میلیون سرباز پای کار بودهاند و بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار سرباز نیز توانستهاند وارد بازار کار شوند.
مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ادامه داد: همچنین ۸۵۰ نفر نیز توانستهاند دورههای مهارتی تخصصی را طی کنند و در این مدت بیش از ۲ هزار مربی تربیت کردهایم و بیش از ۲۰ هزار نفر از سربازان ماهر هم توانستهاند وام خود اشتغالی دریافت کنند.
سردار کمالی بیان کرد: نیروهای مسلح برای کمک به اشتغال پای کار آمدهاند تا مهارتآموزی جایگاه ویژه خود را در کشور پیدا کند و نیروهای مسلح به هیچ کاری ورود پیدا نمیکنند، مگر اینکه در آن کار سربلند بیرون بیایند.
مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح افزود: ما لایحهای در زمینه مهارتآموزی کارکنان وظیفه در مجلس داریم که ۲ سال است بر روی زمین مانده و انتظار داریم هرچه زودتر به آن رسیدگی شود.
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