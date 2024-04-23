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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۵۲

سردار کمالی مطرح کرد؛

۲۰ هزار سرباز ماهر وام خوداشتغالی گرفته اند

۲۰ هزار سرباز ماهر وام خوداشتغالی گرفته اند

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی با تاکید بر لزوم مهارت‌آموزی سربازان وظیفه عمومی گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر از سربازان ماهر توانسته‌اند وام خود اشتغالی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی، در اولین کنفرانس ملی مهارت ایران که ظهر امروز ۴ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: احساس می‌کنیم امروز همه ما به مهارت نیاز داریم؛ تمامی افراد جامعه به مهارت‌های مختلف نیاز دارند و برای غلبه بر بیکاری، رشد و توسعه کشور و …. باید به مهارت آموزی توجه شود و نوع مهارت برای هر فردی متفاوت است.

وی درباره علت ورود نیروهای مسلح به موضوع مهارت آموزی افزود: امروز بیکاری یکی از معضلات جامعه ما است و نیروهای مسلح هرکجا که احساس کنند معضلی وجود دارد و می‌توانند کمک کنند، به موضوع ورود پیدا خواهند کرد.

کمالی با بیان اینکه فرمانده معظم کل قوا تأکیدات فراوانی بر حوزه مهارت‌آموزی دارند گفت: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار جوان ذکور به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند که بیش از ۶۰ درصد از آن‌ها جوانان دیپلم به بالا هستند.

وی بیان کرد: ما شورای عالی مهارت‌آموزی را در نیروهای مسلح به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ۹ وزارتخانه، ۵ سازمان و چند نهاد داریم.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح افزود: ۲ مأموریت کمک به اشتغال جوانان منقضی خدمت و کمک به مهارت‌آموزی سربازان وظیفه را در قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح دنبال می‌کنیم.

وی گفت: ۳۶ دستگاه متولی امر مهارت آموزی و اشتغال در کشور وجود دارد که تا امروز با ۲۶ دستگاه متولی این امر تفاهم نامه همکاری امضا کرده‌ایم و نیروهای مسلح قرار نیست گواهی و مدرکی را از جانب خود به جوانان اعطا کنند و جوانان بعد از طی کردن دوره‌های مهارتی از سوی دستگاه‌های متولی مدرک دریافت می‌کنند.

سردار کمالی بیان کرد: ما ۲ نوع مهارت عمومی و مهارت تخصصی را داریم که تمامی سربازان مهارت‌های ۵ گانه عمومی را در نیروهای مسلح طی خواهند کرد و ما برای آموزش‌های تخصصی امسال ۲۵۰ هزار نفر آموزش تخصصی خواهند دید.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح افزود: به زودی هیچ سربازی بدون داشتن مهارت از نیروهای مسلح ترخیص نخواهد شد و ما برای افراد مهارت دیده مشوق‌هایی نظیر ۱ ماه کسری خدمت، انتخاب محل خدمت، بخشودگی اضافه خدمت، اعطای یک درجه بالاتر و … را در نظر گرفته‌ایم.

وی گفت: ۶ سال است که این کار شروع شده و نزدیک به ۲ میلیون سرباز پای کار بوده‌اند و بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار سرباز نیز توانسته‌اند وارد بازار کار شوند.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ادامه داد: همچنین ۸۵۰ نفر نیز توانسته‌اند دوره‌های مهارتی تخصصی را طی کنند و در این مدت بیش از ۲ هزار مربی تربیت کرده‌ایم و بیش از ۲۰ هزار نفر از سربازان ماهر هم توانسته‌اند وام خود اشتغالی دریافت کنند.

سردار کمالی بیان کرد: نیروهای مسلح برای کمک به اشتغال پای کار آمده‌اند تا مهارت‌آموزی جایگاه ویژه خود را در کشور پیدا کند و نیروهای مسلح به هیچ کاری ورود پیدا نمی‌کنند، مگر اینکه در آن کار سربلند بیرون بیایند.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح افزود: ما لایحه‌ای در زمینه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در مجلس داریم که ۲ سال است بر روی زمین مانده و انتظار داریم هرچه زودتر به آن رسیدگی شود.

کد مطلب 6086846

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    نظرات

    • ابولفضل IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 0
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      سلام خدمت شما ببخشید این قانون ۴ برادری بود چی بود که یکی معاف میشد اون هنوز اجرا نشده اگه میشه این قانون رو هم بیارن مجلس و تایید کنن
    • محمد رضا US ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      7 0
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      پس کی این وام رو میدن توی سال ۱۴۰۳

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