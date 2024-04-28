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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۳۵

تجمع اساتید و دانشجویان دانشگاه ایلام در محکومیت آمریکا برگزار شد

تجمع اساتید و دانشجویان دانشگاه ایلام در محکومیت آمریکا برگزار شد

ایلام- تجمع و راهپیمایی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام در محکومیت وحشی‌گری حکومت ایالات متحده آمریکا در سرکوب اساتید و دانشجویان حامی ملت مظلوم فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه در محل دانشگاه ایلام، تجمع و راهپیمایی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام در محکومیت وحشی‌گری حکومت ایالات متحده آمریکا در سرکوب اساتید و دانشجویان حامی ملت مظلوم فلسطین برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی رضا حسینی نیا مسئول دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان ایلام برگزار شد.

اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام در این راهپیمایی حضور یافته و ضمن حمایت از آرمان ملت مظلوم فلسطین، انزجار خود را از وحشی‌گری دولت و پلیس ایالات متحده آمریکا در سرکوب اساتید و دانشجویان آزادیخواه حامی مظلومان غزه اعلام کردند.

کد مطلب 6090974

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