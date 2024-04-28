مسوولان مشکلات قشر کارگری را احصا و رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان اظهار کرد: باید مشکلات کارگران به ویژه افرادی که در حوزه ساختمانی مشغول کار هستند سریعتر و با کیفیتتر، پیگیری و برطرف شود.
وی افزود: پرداخت سریع کارهای رفاهی و تسهیلات مربوط به قشر کارگر باید مورد توجه و اولویت باشد چرا که کارگران دائم در حال فعالیت هستند و ولی نعمت ما محسوب میشوند.
نماینده ولی فقیه در کردستان ضمن تقدیر از زحمات کارگران و تلاشهای شبانهروزی آنها بیان کرد: فعالیتهای اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان نیز ارزشمند است.
حجتالاسلام پورذهبی تصریح کرد: اینکه کارگران به حق خودشان رسیده باشند، چنین موضوعی از واقعیت دور است اما تلاش دولت این است حق و حقوق کارگران ادا شود.
وی بر تلاش بیشتر تشکلهای کارگری و کارفرمایی تاکید کرد و گفت: اصل در اداره کل تعاون، خدمت به مراجعه کنندگان باشد؛ همچنانکه تاکنون همینگونه بوده و باید این خدمات ارتقا یابد.
نماینده ولی فقیه در کردستان اضافه کرد: کار کردن امری مقدس و مجاهدت در راه خداست و مسؤولان مشکلات قشر کارگری را باید احصا و به دنبال رفع آن باشند
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