وحدت ایران نقطه ضعف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، با اشاره به هفته کارگر اظهار کرد: هفته کارگر هفته‌ای منتصب به قشر پرتلاش کارگران است که در عرصه تولید نقش مؤثر و اصلی دارند. طبق فرمایش مقام معظم رهبری کارگران در لَجمن اقتصاد قرار دارند لذا به همه آنها خداقوت می‌گوئیم و در خواست داریم با اتحاد، یکدلی و تلاش بیشتر شعار سال را که مقام معظم رهبری فرمودند مردم باید نقش آفرینی کنند و افزایش تولید با مشارکت مردم رخ دهد چرا که یک بخشی از موضوع کارگران هستند که انشاالله این را محقق کنند.

فرمانده سپاه خوزستان عنوان کرد: اتحاد و یکدلی یکی از مسائل بسیار مهم است که باید به آن توجه داشته باشیم؛ اگر سخنان حضرت امام را در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مرور کنیم یکی از موضوعاتی که حضرت امام همواره به مسؤولان و مردم تاکید داشتند، موضوع وحدت بوده است.

وی با بیان اینکه وحدت و یکدلی ایران یکی از مسائلی است که امروز بسیار مهم و نقطه ضعف دشمن است، تصریح کرد: گزارش‌هایی می‌رسد مبنی بر اینکه برخی جزیره‌ای عمل می‌کنند یا اینکه اختلاف‌هایی وجود دارد، در شهرهای ما، بین اعضای شورای شهر، شورا و شهردار، شورا و فرماندار و امثالهم مسائلی وجود دارد که شایسته نظام اسلامی نیست.

فرمانده سپاه خوزستان گفت: باید به این توجه داشته باشیم که اختلاف امروز و کار نکردن خواسته دشمن است، امروز دشمن از اقدامات سخت ناامید شده و با عملیات وعده صادق به طور کامل ناامید شده که بتواند با موشک یا حمله نظامی ما را بترساند، آنچه که دشمن را امروز امیدوار می‌کند کار نکردن است، لذا اکنون که در ابتدای سال هستیم با برادری و همدلی کار کنیم و از بزرگان بخواهیم به ما راهکار دهند.

سردار شاهوارپور ادامه داد: سلسله مراتب وجود دارد در حالی که برخی گوششان بدهکار نیست و راه خود را می‌روند، اینگونه نمی‌توان کار کرد، این عقب ماندگی‌ها و مشکلات بودجه نمی‌خواهد بلکه یک فکر جهادی و هماهنگی می‌خواهد که امکان این‌ها وجود دارد؛ لذا با همدیگر و کنار هم بنشینید و کارها را انجام دهید تا خوب کارها پیش برود، این یک مطالبه جدی است و هرجا احساس کنیم با اختلاف‌های بینشان کار مردم را لنگ می‌کنند، موضوع پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری رویدادها اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی همیشه مردم را زنده و با نشاط می‌کند و پای کار می‌آورد؛ مراسم اربعین، محرم، دهه ولایت و دیگر برنامه‌هایی که در طول سال داریم دشمن را به حاشیه می‌کشاند و هرچه تلاش می‌کند اما موفق نمی‌شود.

فرمانده سپاه خوزستان با بیان اینکه مراسم بسیار مهم دهه کرامت را پیش رو داریم، تصریح کرد: خوزستان این افتخار را دارد که میزبانِ اول آقا امام رضا (ع) است، اکنون نیز این ارادت وجود دارد و ارادت ما دائمی است؛ یکی از موضوعاتی که در دهه کرامت انجام می‌شود، این است که گروهی از خدام امام رضا (ع) به خوزستان می آیند، به بیمارستان‌ها یا افراد مسن سرکشی‌هایی انجام می‌دهند و شوری در استان راه می‌افتد که روز به روز بهتر می‌شود؛ لذا توقع داریم که همه کمک کنند، بسیج نیز در خدمت همه است.

سردار شاهوارپور یکی از مباحث اصلی در گردهمایی‌ها را امنیت اعلام و عنوان کرد: دشمن ناکام است و نیروهای امنیتی در این مواقع کار خود را انجام می‌دهند اما لازم است برای برگزاری مراسم‌ها کمیته‌هایی از جمله پشتیبانی و تشریفات تشکیل شود تا کار بهتر جلوه دهد.