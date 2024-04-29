پروژه آبرسانی شهرستان بهمئی ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر دوشنبه در بازدید از پروژه های شهرستان بهمئی افزود: پروژه آبرسانی به شهرستان بهمئی که طی ۱۱ سال تنها ۳۵ درصد پیشرفت داشت، در حال حاضر به رشد ۸۵ درصدی رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکید رئیس جمهوری نیز سرعت بخشی و تکمیل این پروژه است، اظهار کرد: بر اساس هدف گذاری انجام شده این پروژه تا پاییز سال جاری در مدار بهره‌برداری قرار می گیرد.

منصوری گفت: تاکنون یکهزار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.

وی اظهار کرد: با تحقق این پروژه سه و نیم میلیون متر مکعب آب برای حوزه صنعت و کشاورزی و پوشش پنج و نیم میلیون متر مکعبی آب شرب را خواهیم داشت.