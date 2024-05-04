به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ظفری، در تشریح وضعیت مناطقی که شب گذشته دچار سیلاب شدند، افزود: بارشهای زیادی را در مناطق غربی و جنوبی کشور داشتیم. شهر دزفول در استان خوزستان بارشهای زیادی در حدود ۱۲۷ میلیمتر داشته است و همچنین بخشهایی از بندر امام دچار آبگرفتگی شد.
وی ادامه داد: راههای اصلی باز است ولی در مناطقی از استانهای ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری به راههای عشایری خسارت جدی وارد شده است. در برخی از مناطق تلفات دامی گزارش شده، اما خوشبختانه گزارشی از خسارت جانی به ما نرسیده است. البته ما همچنان در حال ارزیابی هستیم.
ظفری از وصل شدن برق شهر معمولان خبر داد و گفت: در حاشیه شهر اسلام برخی از خانهها دچار آبگرفتگیشده بودند که اهالی به جای امن منتقل شدهاند.
وی ادامه داد: علاوه بر استان ایلام، در مناطقی از خراسان جنوبی و چهار محال و بختیاری هم افرادی که در محاصره سیلاب بودند، با کمک نیروهای امدادی به نقاط امن منتقل شدن و مشکل خاصی وجود ندارد.
معاون مدیریت بحران کشور در ادامه گفت: صبح امروز با توجه بارشهای شب گذشته از برخی مناطق حاشیه تهران بازدید داشتیم. همه نیروهای امدادی از جمله هلال احمر، راهداری و پلیس در آمادگی کامل هستند. در استانهای شمالی کشور، شمال غربی و شمال شرقی کشور هم برای امروز آمادهباش کامل اعلام کردیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه سرکشیها انجام شده و ستادهای بحران تشکیل شده است، گفت: دیشب در چهارمحال بختیاری ستاد بحران با حضور استاندار تشکیل شده و تصمیمات خوبی گرفته شده است که بتوانیم این دو روز را با ایمنی کامل فضا رو مدیریت کنیم.
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