رفع مشکلات زیرساختی روستای سیل زده تختان دهلران در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بگلریان صبح روز شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات مدیریت بحران شهرستان دهلران در بخش سراب میمه، اظهار کرد: برآورد میزان خسارات وارد شده به روستای تختان و رفع مشکلات زیرساختی وارد فاز عملیاتی شده است.

وی با قدردانی از حضور جهادی دستگاه‌های خدمات رسان و بررسی میدانی از روستای تختان دهلران، گفت: رفع سریع آسیب‌های زیرساختی در حوزه‌های آب، برق و گاز در این روستا بسیار ضروری بوده و تامین آب ۲ روستای تختان و خربزان باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل بحران استانداری ایلام با اشاره به بررسی‌های مسئولان استان و شهرستان از روستای تختان، افزود: اقدامات عمرانی روستای تختان بایستی در کوتاه مدت از منابع داخلی بنیاد مسکن و در دراز مدت از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستان دهلران، عملیاتی شود.

بگلریان با اشاره به بارش بالای ۱۰۰ میلیمتر بارندگی در پنج شهرستان استان، تصریح کرد: آمار دقیق خسارات باید هر چه سریعیتر برآورد شود و بر اساس شاخصهای ۱۸ گانه با مختصات یو.تی. ام، جمع بندی و به وزارت کشور ارسال شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام در پایان با تاکید بر لزوم ترویج بیمه در بین روستائیان و کشاورزان، خاطرنشان کرد: بیمه نقش مهمی در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل دارد.

فرماندار ویژه دهلران نیز در این نشست با اشاره به خسارات سیل و بارندگی به روستای تختان، گفت: در هنگام وقوع حادثه، نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات رسان به منطقه اعزام شده و اقدامات اولیه برای اهالی روستا انجام و در ادامه نیز پیگیری برای رفع مشکلات اهالی این روستا در دستور کار قرار گرفت.

لطیف صادقی افزود: با تشکیل نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات مدیریت بحران شهرستان دهلران موضوع بررسی زیرساخت‌های روستا از جمله آب، برق، گاز، طرح هادی، خسارات وارده به معابر روستا و برخی منازل مسکونی انجام شده است.

وی تاکید کرد: تصمیمات لازم در راستای رفع مشکلات این روستا، در اسرع وقت با حضور مدیر کل مدیریت بحران استان، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان، جانشین مدیر عامل آبفای استان و سایر مسئولان شهرستان و بخش در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار ویژه دهلران با تاکید بر اینکه دستگاه‌های خدمات رسان باید جهت رفع مشکل این روستا به سرعت وارد عمل شوند، ابراز کرد: رفع مشکلات معابر روستا توسط بنیاد مسکن و حل مشکل راه دسترسی باید به سرعت انجام شود و در درازمدت از بنیاد مسکن توقع داریم که در خصوص احداث دیوار حائل این روستا پیگیری و بررسی لازم را انجام دهد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان هم با اشاره به مشکلات برای برق روستای تختان گفت: از همان ابتدای وقوع سیل در این روستا وارد عمل شده ولی ترانسفورماتور روستا و ۴۰۰ متر شبکه برق رسانی این روستا دچار خسارت شد." ولی الله ناصری" به بررسی خسارات به زیرساخت‌های برق در این روستا اشاره کرد و گفت: اتصال برق روستا به شبکه اصلی در دست انجام است و به زودی مشکلات مرتفع و برق روستا برقرار خواهد شد.

امیر باقی جانشین آبفای استان نیز در این نشست، گفت: اقذامات لازم برای تامین آب شرب در دستور کار است و سعی می‌شود تا زمان اتصال شبکه، آب شرب روستا به صورت آبرسانی سیار تامین شود.

مدیر بنیاد مسکن دهلران نیز اظهار کرد: بخش پائین دست روستا مشکلات زیادی دارد و در بارندگی‌ها دچار آبگرفتگی شدید شده که بازنگری طرح هادی روستای تختان پیگیری می‌شود.

"امیر حسین علیکرمی" افزود: بنیاد مسکن آمادگی دارد که در راستای رفع مشکلات اقدامات لازم را انجام و ماشین آلات را برای ایجاد خاکریز و لایروبی معابر به منطقه گسیل کند.

"یونس چوبین" مدیر جمعیت هلال احمر استان هم گفت: تیم‌های ارزیابی و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان در همان لحظات اولیه در منطقه و بین مردم حضور پیدا کردند و هر گونه کمک و اقدامی لازم باشد انجام خواهد شد.

رمضان ولیزاده مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زرین آباد نیز در این نشست اظهار کرد: در این مدت ۶ مورد بازگشایی مسیرهای تردد وسائل نقلیه در ۲ بخش زرین آباد و سراب میمه انجام شده است.

"عباس شیخی" مدیر امور عشایر دهلران هم به خسارات سیل به راه‌های عشایر اشاره و گفت: برای تعمیر ومرمت راه‌های عشایر نیازمند حمایت هستیم.

حیدر رضایی مدیر گاز دهلران هم گفت: امکانات برای جابجایی شبکه گاز رسانی پای کار است و مشکل ۵۰ مشترک حل شده و مشکل ۱۰ انشعاب باقی مانده در دست اقدام می‌باشد.