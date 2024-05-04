نشست سران‌ سازمان همکاری اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سران سازمان همکاری اسلامی در محل Sir Dawda Kairaba Jawara واقع در بانجول پایتخت گامبیا با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

امیرعبداللهیان در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران را در قبال تحولات جهان اسلام و منطقه‌ای و بین المللی به ویژه وضعیت جنگ غزه تبیین می‌کند.

همچنین در این اجلاس که با موضوع اصلی «ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفتگو پیرامون توسعه پایدار» برگزار می‌شود، مسائل و چالش‌های مختلف جهان اسلام به ویژه موضوع فلسطین و وضعیت جاری در باریکه غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مجموع سه سند شامل پیش نویس قطعنامه فلسطین، پیش نویس بیانیه بانجول و پیش نویس سند نهایی نشست سران برای تصویب به ترتیب به نشست شورای وزیران امور خارجه و سپس اجلاس سران ارائه خواهد شد.

نشست مقامات ارشد مقدماتی برای پانزدهمین نشست کنفرانس سران اسلامی در بانجول از تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴( سه شنبه) آغاز شده است.

گامبیا ریاست نشست سران سازمان همکاری اسلامی را به مدت سه سال از عربستان سعودی تحویل خواهد گرفت.