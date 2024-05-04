دختران ورزشکار ایرانی یک الگو در کشورهای مسلمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در این دیدار دبیرکل فدراسیون جهانی سپک تاکرا با ابراز خوشحالی از فراهم شدن فرصت دیدار با وزیر ورزش اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در توسعه این رشته در آسیا داشته و تلاش‌ها و همکاری‌های رئیس انجمن سپک تاکرا با مسوولان بین المللی این رشته قابل تقدیر است.

حلیم بن قادر در ادامه سخنانش نقش تاثیرگذار ایران در ورزش جهان به ویژه کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: ایران به عنوان کشوری بزرگ و با دیدگاه‌های مهم در ورزش جهان بسیار تاگذار بوده به طوریکه هم اکنون بسیاری از کشورها از ایران الگو برداری می‌کنند.

وی افزود: نگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به ورزش زنان، ورزش کشورهای مسلمان را نیز تحت تاثیر قرارداده و هم اکنون بسیاری از این کشورها، پوشش اسلامی زنان ورزشکار ایرانی را برای ورزشکاران زن خود برگزیده‌اند.

رییس فدراسیون آسیایی سپک تاکرا همچنین به مسابقات جهانی این رشته در کوالالامپور اشاره کرد و از وزیذ ورزش و جوانان دعوت کرد به عنوان میهمان ویژه در اختتامیه این رویداد حضور پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش پیشرفت ایران در حوزه زیر ساخت‌ها و امکانات ورزشی را مورد توجه قرار داد و پیشنهاد راه اندازی آکادمی جهانی سپک تاکرا در ایران را مطرح کرد.

در ادامه وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برگزاری مسابقات زیر ٢٣ سال آسیا در ٢٢ مرداد با حضور ١٢ کشور در ایران گفت: امیدوارم میزبانی خوبی برای ورزشکاران حاضر در این رویداد مهیا کنیم.

در ادامه کیومرث هاشمی پیشنهاد کرد که نشست هیات رئیسه کنفدراسیون جهانی در حاشیه برگزاری مسابقات زیر ٢٣ سال آسیا در ایران برگزار شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ایران از زیر ساخت‌های مناسب برای میزبانی رویدادهای بزرگتر نیز برخوردار است اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد تا مسابقات جهانیاین رشته را در ایران میزبانی کنیم.