حملات بامدادی به جنوب لبنان/ اسرائیل حومه «ناقوره» را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری از حملات بامدادی صهیونیست‌ها به مناطقی در جنوب لبنان خبر داد.

شبکه خبری المیادین بامداد یکشنبه گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی با توپخانه سنگین منطقه اللبونه در اطراف شهرک ناقوره واقع در جنوب لبنان را بمباران کرد.

پیشتر نیز مقاومت اسلامی لبنان بعد از ظهر دیروز (شنبه) مرکز نظامی صهیونیست‌ها در الراهب و سایت جاسوسی و نظامی المطله را با موشک هدایت شونده هدف قرار داد.

خبرنگار الجزیره نیز از شلیک ۴ موشک به سمت مرکز نظامی الرادار در مزارع اشغالی شبعا خبر داد.

با شروع عملیات «طوفان الاقصی» از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، جنبش حزب‌الله لبنان در جهت سرگرم کردن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است.

در همین ارتباط، رسانه‌های صهیونیستی نیز بارها اذعان کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه به دام افتاده است.