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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۱۱

خط‌ونشان جدید کنگره آمریکا برای مجازات دانشجویان حامی غزه

خط‌ونشان جدید کنگره آمریکا برای مجازات دانشجویان حامی غزه

در شرایطی که سرکوب دانشجویان آمریکایی از سوی پلیس افزایش یافته و شمار بازداشتی‌ها در دانشگاه‌ها از ۲۲۰۰ نفر فزونی یافته، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار وضع مجازات جدید ضد معترضان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تعلیق و بازداشت بیش از ۱۰۰ معترض حامی فلسطین در دانشگاه «کلمبیا» نیویورک، خیزش اعتراضی دانشجویان در سراسر آمریکا گسترش یافته و باوجود مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات، اینک مقام‌های آمریکایی درصدد تشدید فشار به دانشجویان با استفاده از ابزارهای دیگر برای جلوگیری از اعتراضات حمایت از غزه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحت فشار قرار دادن دانشگاه‌های این کشور با هدف ممانعت از ادامه اعتراضات حمایت از غزه شد.

نشریه آمریکایی آکسیوس روز شنبه گزارش داد که رئیس کنگره آمریکا اعلام کرد که راه‌های قانونی برای افزایش فشار بر مسئولان دانشگاه‌ها وجود دارد و به طور مثال حذف معافیت‌های مالیاتی و لغو روادید دانشجویی باید جز گزینه‌های احتمالی برای مقابله با معترضان قرار گیرد.

این مقام آمریکایی مدعی شد دانشجویان خارجی که «با گروه‌هایی مثل حماس همدردی می‌کنند، حق ندارند در آمریکا باشند».

گفتنی است که دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا در ابتدای خیزش اعتراضی خود خواستار شفافیت بودجه دانشگاه و عدم دریافت پول یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی هستند. آنها همچنین خواستار عفو دیگر دانشجویان یا اعضای هیئت علمی شده‌اند که به دلیل اعتراضات در ماه‌های اخیر، با جریمه، تعلیق یا اخراج مواجه هستند.

کد مطلب 6096698

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    نظرات

    • US ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      2 1
      پاسخ
      بايدين رئيس جمهور خل و چل آمريكا احمقانه با صراحت اعلام داشت كه او(بايدين) يك صهيونيست است و افتخار ميكند كه يك صهيونيست است؛ او با اين اقرار احمقانه قبر خود و گور آمريكا را كند و مردم آزادى خواه دنيا به ارتجاعى بودن رژيم آمريكا هيچ ترديدى نخواهند داشت .

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