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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۵۴

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

میدان عرضه دام زنده در نانواخانه شهرکرد احداث می‌شود

میدان عرضه دام زنده در نانواخانه شهرکرد احداث می‌شود

شهرکرد-معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: احداث میدان عرضه دام زنده در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس میراحمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، با اشاره به لزوم احداث میدان عرضه دام زنده، اظهار کرد: با احداث میدان عرضه دام می‌توان بر قیمت‌گذاری دام، تأمین دام دامداری‌ها، تأمین دام کشتارگاه‌ها و ورود و خروج دام به استان جلوگیری کرده و از کشتار غیر بهداشتی دام جلوگیری کرد.

وی افزود: به منظور رصد قیمت، نظارت بر خرید و فروش دام، کنترل ورود و خروج دام در استان و مبارزه با قاچاق دام، میدان عرضه دام در اراضی شهرستان شهرکرد احداث خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میدان عرضه دام شهرکرد واقع در اراضی موسوم به نانواخانه شهرکرد به مساحت ۷.۶ هکتار و میزان نیاز آبی ۰.۵ لیتر در ثانیه توسط اتحادیه دامداران صنعتی و سنتی ماندگار (به عنوان نماینده سازمان جهاد کشاورزی) در دست پیگیری است که بخش عمده از استعلامات و مکاتبات اداری مرتبط با صدور مجوزهای مربوطه به انجام رسیده و موافقت اصولی طرح مذکور در شرف صدور است.

میراحمدی عنوان کرد: ظرفیت دام سبک قابل مبادله در این میدان ۵ هزار و ۵۰۰ رأس در شبانه‌روز پیش‌بینی شده است، ضمن اینکه نقشه اولیه و سایت پلان اجرایی طرح نیز تهیه و تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و استعلامات اخذ گردیده امیدواریم در بهار سال ۱۴۰۳ کلنگ‌زنی میدان عرضه دام مذکور با مشارکت مردم انجام گیرد.

کد مطلب 6096763

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