به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی شامگاه دیروز شنبه، در جلسه شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با تبریک هفته گرامیداشت مقام معلم افزود: معلمان در ابعاد مختلف و شاخه‌های گوناگون موجود در هر جامعه، انسان‌ها را تربیت می‌کنند، تربیت در آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد و اصل کار تعلیم و تربیت بر عهده معلمین است.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب که همه دستگاه‌ها، موظف به همکاری با آموزش و پرورش هستند و باید ظرفیت سنجی و بسترآفرینی برای تحقق اهداف نظام آموزشی و تربیتی انجام شود، ادامه داد: بهترین فرصت برای آموزش و پرورش مهیاست تا فرزندان جامعه را در مسیر رشد و بالندگی و توسعه همه جانبه شخصیت آنان تربیت کنند.

رئیس شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تاکید کرد: دانش آموزان دارای قابلیت‌ها و توانمندی‌های ذاتی فراوانی هستند که باید توسط معلمان و با هدفگذاری بلند، هدایت و ارشاد و تربیت شوند.

توانمندسازی معلمان و تقویت مدارس دولتی در دستور کار سال جاری



مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه از برگزاری بیش از هشت هزار عنوان برنامه در ایام هفته گرامیداشت مقام معلم خبر داد و افزود: مهمترین رویکرد دستگاه تعلیم و تربیت در سال جدید توانمندسازی معلمان و تقویت مدارس دولتی است.

حسن بروشکی افزود: سال ۱۴۰۳ سال نهضت ملی آموزش و اجرای پرشتاب سند تحول بنیادین خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر چه بخش‌ها، حوزه‌ها و دستگاه‌های مختلفی در بدنه جامعه به مردم خدماتی ارائه می‌دهند؛ اما دستگاه تعلیم و تربیت مجموعه‌ای متفاوت و متمایز با دیگر نهادها است.

شایان ذکر است در ادامه این جلسه از سوی اعضا گزارشها، پیشنهادات و درخواستهای خود را بیان کردند.