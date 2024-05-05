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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۷

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان عنوان کرد؛

تخصیص زمین به خانواده ۳ فرزند به بالا در استان همدان

تخصیص زمین به خانواده ۳ فرزند به بالا در استان همدان

همدان-مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از تخصیص زمین به خانواده‌های سه فرزند به بالا در استان همدان خبر داد.

مجید صالحی امیر در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به کاهش نرخ جمعیت در کل کشور، قانون حمایت از جوانی جمعیت یکی از قوانین خوبی بود که توسط مجلس مصوب ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح دارای ۷۳ ماده قانونی است که ماده ۳ ،۴ و قسمتی از ماده ۵ این قانون به تخصیص زمین به متقاضیانی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند اشاره کرده است افزود: از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ کسانی که دارای فرزند سوم یا بیشتر شده‌اند با شرایط قید شده وارد سامانه می‌شوند و مدارک خود را بارگذاری کنند و بعداز صحت سنجی مراحل واگذاری زمین طی خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان یادآور شد: طبق قانون، اولویت با کسانی است که فرزند چهارم و بیشتر دارند و این افراد اگر فرم ج آنها قرمز شده است می‌توانند یک مرحله دیگر در این طرح شرکت کنند و شرط مالکیت برای این طرح ملاک نیست.

صالحی امیر ادامه داد: در خصوص شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت طبق قانون در شهرهای همجوار در صورت موجود بودن زمین دولت یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به آنها اختصاص خواهد داد.

کد مطلب 6096930

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      1 0
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      خدا کنه بدن که خسته شدیم از مستجری
    • مجتبی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      10 0
      پاسخ
      بچه درست کنیم سه تا بعد زمین را ندی تا دو نسل نابودیم
    • محمدرضازیرکی IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      8 1
      پاسخ
      اول میگین رایگان بعدمیگین پول وده
    • احمدفرهادی IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      9 1
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      گول این حرفارو نخورین خودتون و بچتون بد بخت نکنین دروغه مثل حرفای قبلیشون
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      3 0
      پاسخ
      حرفتون طلاست، کاربرها،
    • ماهتن IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      3 1
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      سلام یک سوال چرا در قهاوند این قطعه زمین رو می دن قهاوندی که نه آب داره نه محل مناسبی است برای واگذاری
    • ماه تن IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      4 1
      پاسخ
      سلام زمین فرزندآوری رو باید در همدان بدن یا حداقل در نزدیکترین نقطه به همدان مثلاً در مریانج ، بهار و ... داد نه در دور ترین و پرت ترین نقطه مثل قهاوند اصلا چرا در کنار فرودگاه نمی‌دین.
    • افسون IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      1 0
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      شما زحمت بکشین مسکن ملیای شهرک بهشتی رو که ۵ ساله در حال ساخت و کلی ازمون آورده گرفتین تحویل بدین بقیش پیشکش.

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