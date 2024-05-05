تخصیص زمین به خانواده ۳ فرزند به بالا در استان همدان

مجید صالحی امیر در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به کاهش نرخ جمعیت در کل کشور، قانون حمایت از جوانی جمعیت یکی از قوانین خوبی بود که توسط مجلس مصوب ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح دارای ۷۳ ماده قانونی است که ماده ۳ ،۴ و قسمتی از ماده ۵ این قانون به تخصیص زمین به متقاضیانی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند اشاره کرده است افزود: از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ کسانی که دارای فرزند سوم یا بیشتر شده‌اند با شرایط قید شده وارد سامانه می‌شوند و مدارک خود را بارگذاری کنند و بعداز صحت سنجی مراحل واگذاری زمین طی خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان یادآور شد: طبق قانون، اولویت با کسانی است که فرزند چهارم و بیشتر دارند و این افراد اگر فرم ج آنها قرمز شده است می‌توانند یک مرحله دیگر در این طرح شرکت کنند و شرط مالکیت برای این طرح ملاک نیست.

صالحی امیر ادامه داد: در خصوص شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت طبق قانون در شهرهای همجوار در صورت موجود بودن زمین دولت یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به آنها اختصاص خواهد داد.