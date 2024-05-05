به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از گیزموچاینا، از ماه ها قبل شایعات درباره پتانسیل یکپارچه سازی هوش مصنوعی در سری آیفون ۱۶ و iOS۱۹ وجود دارد. اما اکنون اخباری جدید در این باره منتشر شده است. طبق گزارش ها اپلیکیشن های اصلی iOS (سافاری، اسپات لایت سرچ، سیری، ایمیل و مسجز) همه با هوش مصنوعی ارتقا می یابند. به نظر می رسد ابزار جدید یک مدل زبانی بزرگ به نام آژاکس (Ajax)باشد.

این سیستم می تواند در پاسخ به داده های ورودی کاربر، جملاتی کامل را به سرعت تولید کند. همچنین طبق گزارش ها آژاکس می تواند متن را تحلیل کند و چند پاسخ ارائه و آنها را براساس صحت و مرتبط بودن دسته بندی کند.

علاوه بر آن مدل زبانی بزرگ مذکور می تواند واژه ها و عبارت های کلیدی را شناسایی کند تا خلاصه ای در اپلیکیشن های سافاری و مسجز بسازد. در سافاری ۱۸ ویژگی جستجوی هوشمند به کاربران اجازه می دهد تا خلاصه هایی از صفحات وب تهیه کنند.

علاوه بر این موارد اپل مدل هوش مصنوعی خود را با دستگاه ها و اپلیکیشن های مختلف یکپارچه می کند. طبق گزارش ها این هوش مصنوعی می تواند شماره تماس های دفترچه تلفن کاربر را در پیام های متنی شناسایی کند و اطلاعات مرتبط با اپ تقویم را نیز استخراج کند تا پاسخ هایی متناسب بسازد.

البته سیری نیز از هوش مصنوعی بهره می برد و طبق گزارش این دستیار صوتی احتمالا خلاصه هایی ساده یا پاسخ هایی براساس محتوای پیام ها فراهم می کند. این قابلیت ها روی دستگاه فعال می شوند و از سوی دیگر قابلیت های پیچیده تر مانند تولید خلاقانه متن یا تحلیل عمیق احتمالا به ابر رایانشی متکی خواهد بود. در این میان شایعاتی مبنی بر آن وجود دارد که اپل مشغول بررسی شراکت با اوپن ای آی و گوگل برای ارائه چنین قابلیت هایی است.

اما طبق گزارش جدید این شرکت فناروی به شدت روی حریم خصوصی کاربر متمرکز و به دنبال روش هایی برای به حداقل رساندن پردازش داده ها در ابر رایانشی است.