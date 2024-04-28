حذف هوش مصنوعی غیراخلاقی از اپ استور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، چند روز پس از آنکه اعلام شد یک ویژگی هوش مصنوعی چالش برانگیز در موبایل های هواوی عکس ها را به محتوای هرزنگاری تبدیل می کند، اخبار مشابهی درباره اپل نیز منتشر شده است.

طبق گزارش ها اپل ۳ اپلیکیشنی که با عنوان «تولید کننده محتوای هنری» تبلیغ شده اند اما در اینستاگرام با عنوان سایت های هرزنگاری ترویج می شوند و مدعی هستند هرعکسی را رایگان به محتوای غیراخلاقی تبدیل می کنند، حذف کرده است.

این اپلیکیشن ها از هوش مصنوعی مولد برای ساخت تصاویر هرزنگاری جعلی افراد استفاده شده اند. ممکن است از این عکس ها برای آزار، اخاذی و از بین بردن حریم خصوصی افراد استفاده کرد.

نکته جالب آنجاست که این اپلیکیشن ها از سال ۲۰۲۲ میلادی در اپ استور فعال بوده اند. همچنین براساس گزارش مذکور این اپ ها در صورتی اجازه حضور در اپ استور را داشتند که تبلیغات سایت های هرزنگاری را حذف کنند.

با این وجود یکی از آنها تا ۲۰۲۴ میلادی و هنگامیکه گوگل آن را از پلی استور حذف کرد، همچنان چنین تبلیغاتی را نشان می داد.

اکنون اپل تصمیم گرفته تا اپلیکیشن مذکور را از اپ استور پاک کند. اقدام مذکور در زمانی حساس برای اپل انجام شده است. رویدادWWDC۲۰۲۴ اپل قرار است به زودی برگزار شود و همچنین پیش بینی می شود این شرکت از ویژگی های مهم هوش مصنوعی در iOS۱۸ و سیری رونمایی کند.