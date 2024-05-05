به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله یدالله صفری ظهر یکشنبه با حضور در مدرسه علمیه تخصصی ولیعصر در آئین گرامیداشت مقام معلم با اشاره به تبیین ارزش و جایگاه معلم اظهار کرد: جایگاه معلم بسیار بزرگ‌تر از یک شغل و منصب است چرا که انسانیت در گرو تربیت معلم است.

وی با بیان اینکه معلمان میراث‌دار راه و روش انبیا و اولیای الهی هستند، افزود: اگر امانتداری برجسته‌ترین اوصاف انسان و انسان گران‌بهاترین امانت الهی باشد پس معلم بی‌نظیرترین امین و امانتدار است چرا که وظیفه تربیت انسان را بر عهده دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان بهری به ایثار و اخلاص اساتید حوزه‌های علمیه اشاره کرد و ادامه داد: اساتید خواهر حوزوی با ایثار و اخلاص خود در مسیر تربیت فرزندان این جامعه همواره در تلاش و کوشش هستند و اجر و پاداشی خاص در نزد خداوند متعال دارند.

آیت الله صفری تصریح کرد: حوزه‌های علمیه اعم از برادران و خواهران مهمترین نقش تربیتی را در جامعه ایفا می‌کنند به‌خصوص خواهران طلبه که با ایثار و فداکاری خود نهال مقدس خانواده را آبیاری کرده و به مرحله کمال می‌رسانند.