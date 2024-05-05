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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۱

امام جمعه گرمی:

حوزه‌های علمیه مهمترین نقش تربیتی را در جامعه دارند

حوزه‌های علمیه مهمترین نقش تربیتی را در جامعه دارند

گرمی- امام جمعه شهرستان گرمی گفت:حوزه‌های علمیه به خصوص خواهران با ایثار و فداکاری خود نهال مقدس خانواده را به مرحله کمال می‌رسانند و مهمترین نقش تربیتی را در جامعه ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله یدالله صفری ظهر یکشنبه با حضور در مدرسه علمیه تخصصی ولیعصر در آئین گرامیداشت مقام معلم با اشاره به تبیین ارزش و جایگاه معلم اظهار کرد: جایگاه معلم بسیار بزرگ‌تر از یک شغل و منصب است چرا که انسانیت در گرو تربیت معلم است.

وی با بیان اینکه معلمان میراث‌دار راه و روش انبیا و اولیای الهی هستند، افزود: اگر امانتداری برجسته‌ترین اوصاف انسان و انسان گران‌بهاترین امانت الهی باشد پس معلم بی‌نظیرترین امین و امانتدار است چرا که وظیفه تربیت انسان را بر عهده دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان بهری به ایثار و اخلاص اساتید حوزه‌های علمیه اشاره کرد و ادامه داد: اساتید خواهر حوزوی با ایثار و اخلاص خود در مسیر تربیت فرزندان این جامعه همواره در تلاش و کوشش هستند و اجر و پاداشی خاص در نزد خداوند متعال دارند.

آیت الله صفری تصریح کرد: حوزه‌های علمیه اعم از برادران و خواهران مهمترین نقش تربیتی را در جامعه ایفا می‌کنند به‌خصوص خواهران طلبه که با ایثار و فداکاری خود نهال مقدس خانواده را آبیاری کرده و به مرحله کمال می‌رسانند.

کد مطلب 6097055

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