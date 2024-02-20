آغاز اجرای طرح معلم خبرنگار از هفته معلم 

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران در مصلی تهران در حال برگزاری است و به همین مناسبت بسیاری از خبرگزاریها، پایگاههای خبری و روزنامهها در کنار دستگاههای اجرایی و حاکمیتی با حضور در این نمایشگاه تلاش میکنند در حوزه اطلاع رسانی عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهمترین و بزرگترین وزارت خانه دولت هم از این قضیه مستثنی نیست و خصوصاً در دولت جدید با انتصاب یک سخنگو و تقویت حوزه روابط عمومی تلاش کرده شفافیت و پاسخگویی بیشتری را برای مردم داشته باشد.
آموزش و پرورش حوزه گستردهای است. خانوادهها، دانش آموزان و معلمان با آن سر و کار دارند و اکثریت جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند.
رسانه از این جهت در آموزش و پرورش اهمیت پیدا میکند که درگیر با تمام خانوادههای ایرانی است. رسانههایی که در حوزه آموزش و پرورش کار میکنند میتوانند در کل خانوادهها اثرگذار باشند.
موضوع تعطیلات مدارس، امتحانات نهایی، تأثیر سوابق تحصیلی و کنکور از موارد مختلفی است که خانوادهها دائماً اخبار آن را رصد میکنند.
مصطفی پردلی معاون رسانه مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با مهر گفت: اگر حوزه آموزش و پرورش اصلاح شود؛ دیگر حوزهها نیز در مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی تا حدود زیادی مرتفع میشود؛ اگر همه خبرگزاریها و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی بر موضوع آموزش و پرورش تمرکز داشته باشند و حوزه تعلیم و تربیت را تقویت کنند بسیاری از معضلات اجتماعی کاهش مییابد.
پردلی در خصوص ضرورت پاسخگویی به موقع در آموزش و پرورش گفت: در این زمینه تلاشهای بسیاری صورت گرفته است تا عموماً خانواده درگیری ذهنی برایشان ایجاد نشود اما در برخی از اوقات اطلاع رسانی به هنگام در اختیار ما نیست؛ برای مثال اطلاع رسانی برخی از امور در اختیار استانهاست یا برخی از امور مثل تعطیلی مدارس در اختیار آموزش و پرورش نیست؛ در حالی که زمانی که شاخص آلودگی هوا از یک حدی فراتر میرود همه مردم از آموزش و پرورش انتظار دارند تعطیلی مدارس را اعلام کند؛ در حالی که تصمیم گیری در خصوص تعطیلی مدارس با استانداریهاست.
وی با بیان اینکه تلاش کردیم تا پاسخگویی آنی هم هرچه بیشتر مقدور شود؛ گفت: در همین زمینه سخنگوی وزارت آموزش و پرورش مشخص شد و جناب آقای دکتر فرهادی به عنوان سخنگو انتخاب شدند که بیشترین موضوعات و سوالات خبرنگاران اتفاقاً از حوزه تحت مسئولیت ایشان است. در حوزه استخدام، در حوزه رفاهی و رتبه بندی معلمان جناب آقای فرهادی پاسخگو بودند.
روزی که اسم آموزش و پرورش را در فضای مجازی جستوجو کنیم و عکس دانش آموز و معلم و فعالیتهای آنها بیشتر از وزیر و سایر مسئولان دیده شود یعنی موفق شدیم
پردلی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از بدنه دو لت را وزارت آموزش و پرورش تشکیل میدهد گفت: به اعتقاد من همین اندازه از اطلاع رسانی در روابط عمومیها، خبرگزاریها و پایگاههای خبری باید به موضوع تعلیم و تربیت اختصاص یابد؛ وزیر آموزش و پرورش هم بر این موضوع تاکید دارند و این موضوع را جلوه اصلی جهاد تبیین میدانند.
معاون رسانه مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: میخواهیم از ظرفیت معلم خبرنگاران برای افزایش اطلاع رسانی و جهاد تبیین در آموزش و پرورش استفاده کنیم. ما بنا داریم از معلمان خبرنگارانی که میخواهند افتخاری در اطلاع رسانی هم فعالیت کنند با خود همراه کنیم که این اتفاق باعث میشود رویدادها کف مدرسه را بتوانیم به خوبی روایت کنیم. با این مدل خبری اگر روابط عمومی شهرستانها بخواهند مطلبی را به تهران بفرستند به روز تر به دست مسئول مربوطه رسیده و روزانه از استانها اخبار مختلفی به دست مسؤولین کشوری آموزش و پرورش میرسد که بخشی از آن لازم است در سطح کشوری منتشر شود.
به جای دیده شدن وزیر، معلم و دانش آموز باید دیده شود
پردلی با تاکید بر اینکه تلاش کردیم تا روابط عمومی آموزش و پرورش به روابط عمومی دانش آموزان و معلمان تغییر کند؛ گفت: این اعتقاد شخص وزیر آموزش و پرورش است که به جای اینکه آموزش و پرورش جایی برای نشان دادن مسئولین آن باشد جایی برای معرفی و شناساندن دانش آموزان و معلمانش باشد. به همکارانمان هم گفتیم اگر روزی که ما از این سمت میرویم اگر اسم آموزش و پرورش را در فضای مجازی جستوجو میکنیم عکس دانش آموز و معلم و فعالیتهای آنها بیشتر دیده شود یعنی در کارمان موفق شدیم.
آغاز طرح معلم خبرنگار از هفته معلم
معاون رسانه مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در همین راستا چندی پیش فعالیتهای یکی از معلمان استان سیستان و بلوچستان در رسانهها منتشر شد و وزیر آموزش و پرورش هم در شبکه ویراستی خود از این اقدام تجلیل کردند. حتی در طی یک تماس تلفنی از ایشان تقدیر به عمل آوردند. معلم سیستان و بلوچستانی با گریه ابراز داشتند هیچگاه فکر نمیکردند با شخص وزیر آموزش و پرورش به صورت تلفنی گفتوگو کنند. گاهی واقعاً معلمان ما به آن صورت دیده نمیشوند. منزلت معلمان هم علاوه بر رتبه بندی و بحث حقوق و دستمزد، همین دیده شدن فعالیتهایشان است. نیروهای معلم خبرنگار در سطح مناطق شناسایی شدند. همه اجزای این طرح به صورت کلی اجرایی شده و امیدواریم در هفته معلم این طرح رونمایی شود.
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