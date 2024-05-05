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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۴

شروین اسبقیان تاکید کرد؛

با تاج جلسه فوری برگزار می کنیم/ مسائل فرهنگی باید دغدغه‌ باشد

با تاج جلسه فوری برگزار می کنیم/ مسائل فرهنگی باید دغدغه‌ باشد

معاون توسعه‌ی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: پیرو دستور وزیر ورزش و جوانان درباره برخی اتفاقات رخ داده در رقابتهای لیگ برتر، با قید فوریت جلسه با تاج برگزار می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید محمدشروین اسبقیان با اشاره به دستور وزیر ورزش خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال برای بررسی اتفاقات رخ داده در ورزشگاه‌ها، تصریح کرد: وزیر ورزش و جوانان بنده را برای پیگیری تا اخذ نتایج ملموس مکلف کرده است که در همین راستا، طی تماس تلفنی که با رئیس فدراسیون فوتبال داشتم، ایشان هم از این موضوع استقبال کرد و مقرر شد با قید فوریت جلسه‌ای با حضور اینجانب، رئیس فدراسیون فوتبال و ارکان انضباطی و اخلاقی به منظور ورود جدی به این مساله برگزار شود و بررسی و آسیب شناسی عمیق صورت گیرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تاکید کرد: انتظار ما از مدیران باشگاه‌های ورزشی در سراسر کشور در تمامی سطوح، این است که موضوعات فرهنگی دغدغه‌ی اصلی آنها باشد تا ورزش در مسیر ارزش‌ها در جامعه تسری باید.

اسبقیان گفت: نتایج جلسات و فرآیندهای بررسی این موضوع به مردم عزیز اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6097057
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • ن IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      نباید فحش بدند، هوادار پرسپلیس هم نباید فحش بده، هر کدام فحش داد را همان لحظه با کددملی خودش جریمه کنید . قبض مثل جریمه رانندگی بصورت پیامک، براش صادر کنید.

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