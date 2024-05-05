از حصار کشی در پارک لاله تا وعده چمران مبنی بر عدم قطع درختان

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: طی روزهای اخیر تصاویری از سوی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد قطعه‌ای از پارک لاله به مساحت بیش از سه هزار متر مربع حصارکشی شده و ظاهراً قرار است در این زمین تغییراتی حاصل شود. تغییرات در جنب غربی ایستگاه آتش‌نشانی و روبه‌روی خیابان پور سینا بوده و آنجا حصارهایی نصب شده است. این موضوع در فضای مجازی و حقیقی با واکنش‌های مختلفی به دلیل احتمال قطع درختان این بوستان قدیمی مواجه شد که البته شهرداری تهران تا این لحظه موضع و اطلاع رسانی درباره این ماجرا نداشته است.

خبرنگار مهر درباره این مساله به سراغ برخی از مسؤولان شهرداری تهران اعم از سازمان بوستان‌ها و شهرداری منطقه ۶ رفت. برخی از مدیران مربوطه تمایلی به انجام مصاحبه در این زمینه نداشته یا اظهار بی اطلاعی کردند.

روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ هم در این زمینه اعلام کرد: هر گونه دخل و تصرف در بوستان‌ها برعهده سازمان بوستان‌ها است و شهرداری مناطق فقط در بحث نگه داشت بوستان‌ها دخیل است.

یکی دیگر از مدیران شهری هم به مهر گفت: سرانجام حصار کشی مشخص نیست و شاید کلاً طرحی که مد نظر بوده لغو شود و اجرایی نشود.

وی افزود: ساخت فرهنگسرا و سرویس بهداشتی از جمله پروژه‌های مطرح شده بوده است که اجرای آن فعلاً تعلیق شده و سرانجام آن مشخص نیست.

علت فنس کشی حریم سازی بر اساس نیاز پارک و مردم

برخی مسؤولین شهرداری تهران که نامی از آنها منتشر نشده به برخی از رسانه‌ها گفته‌اند علت فنس کشی حریم سازی بر اساس نیاز پارک و بنا به درخواست مردم بعد از برگزاری جشن‌ها و مراسم‌های متنوع ماه‌های قبل صورت گرفته و برای پروژه ایجاد فضای عمومی و آبنما برای زیباسازی بوستان لاله است و قرار نیست حتی یک درخت هم در آنجا قطع شود. همچنان که برای کل پارک لاله پروژه بزرگ روشنایی برای بهره برداری بیشتر مردم در نظر گرفته شده است تا این پارک با ظرفیت بالاتری در خدمت مردم باشد.

اجازه نخواهیم داد درختی قطع شود

امروز هم ماجرای حصارکشی در بوستان لاله تهران در صحن شورای شهر مطرح شد و مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص ایجاد فرهنگسرا در بوستان لاله اظهارداشت: بعد از جشن ماه رمضان احساس شد که فضاهایی برای چنین طرح‌هایی مورد نیاز است. این موضوع مطرح شد که درختی قطع نمی‌شود و ما نیز اجازه نخواهیم داد درختی قطع شود. باید منتظر باشیم طرح ارائه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در دوره سوم طرحی مصوب شد که در بوستان‌هایی با مساحت بیش از یک هکتار مسجد و کتابخانه احداث شود و ساختمان اداری منع شده است، گفت: البته طرح باید به شورا ارائه شود و هیأت موردنظر طرح را مورد بررسی قرار دهد و اگر نیاز بود احداث شود به شرطی که درختی قطع نشود.

پارک لاله یکی از خاطره‌انگیزترین پارک‌های تهران با وسعت ۳۵ هکتار است و کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که به پایتخت سفر کرده باشد و نام پارک لاله را نشنیده یا از آن بازدید نکرده باشد. در پارک لاله گونه‌های مختلف گیاهی مثل چنار، اقاقیا، کاج، سرو نقره‌ای، نارون، پالم، افرا، ماهونیا، بربریس و صنوبر وجود دارد و فضای سبز زیبای آن محلی مناسب برای آرامش و استراحت و رهایی از شلوغی و آلودگی‌های شهر است. در قسمت جنوبی پارک نیز آب‌نماها و جوی‌های مارپیچ به سبک ژاپنی ساخته شده است که با جلوه زیبای خود، این بوستان را به یکی از معروف‌ترین پارک‌های تهران تبدیل کرده‌اند.

اکنون باید دید سرانجام حصارکشی چه خواهد شد و آیا پروژه در نظر گرفته شده با وعده چمران مبنی بر عدم قطع درختان اجرایی یا کامل تعلیق خواهد شد؟