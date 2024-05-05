کابینه رژیم صهیونیستی با اجماع رای به تعطیلی دفاتر الجزیره داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم‌پست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه وی به لایحه تعطیلی شبکه تلویزیونی «الجزیره» قطر در تل‌آویو رای داده است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم اعلام کرد: تصمیم به بستن شبکه الجزیره در اسرائیل با اجماع آرا در کابینه به تصویب رسید.

نتانیاهو مدعی شد: کابینه به ریاست من و با اتفاق نظر تصمیم گرفت شبکه فتنه‌گر الجزیره را در اسرائیل ببندد

این تصمیم در حالی اتحاذ شده است که رژیم صهیونیستی از بیم پوشش رسانه‌ای و برملا شدن جنایات اشغالگران، مدت‌ها از خبرنگاران و رسانه‌های خبری را هدف قرار داده بود.

وزارت خارجه نروژ به عنوان نخستین کشور، به این اقدام رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.

پارلمان رژیم صهونیستی (کِنست) در بهمن پارسال با هدف تصویب لایحه ممنوعیت موقت فعالیت رسانه‌های خارجی که وزارت جنگ تل‌آویو آنها را برای امنیت داخلی مخرب می‌داند، رای‌گیری کرد و کنست به آن رای داده بود. این در حالی بود که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در آن برهه به رای‌گیری «کِنسِت» درباره قانون الجزیره واکنش نشان داد و اسراییل را به «استفاده از امنیت داخلی به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن فعالیت مهم رسانه‌هایی که روایت آنها از جنگ را قبول ندارد» و همچنین تلاش برای سانسور پوشش آنچه در غزه می‌گذرد، متهم کرد.