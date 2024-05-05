نتانیاهو: درخواست حماس برای توقف کامل جنگ غزه را نخواهیم پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه درخواست حماس برای توقف کامل جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه «غیر قابل‌قبول» است، افزود: «پذیرش درخواست حماس به معنای پذیرش باقی ماندن این گروه در قدرت و همچنین تسلیم شدن در مقابل ایران است.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه با اشاره به اهداف اعلامی کابینه جنگ افزود: «تا رسیدن به اهداف جنگ به نبرد در غزه ادامه می‌دهیم.»

وی در ادامه با تاکید بر سیاست تغییر وضعیت ژئوپلیتیکی غزه پس از پایان جنگ گفت که عدم تحقق این امر موجب خروج تیپ‌های حماس از مخفیگاه‌ها، به دست گرفتن مجدد قدرت در نوار غزه و تسهیل در روند بازسازی زیرساخت‌های نظامی در این باریکه خواهد شد.

نتانیاهو در ادامه مدعی شد که تن دادن به خواسته‌های جنبش حماس راه را برای تهدید امنیت اسرائیلی‌ها در شهرک‌های اطراف جنوب غزه و سراسر کشور تسهیل می‌کند.

این اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که جنبش حماس بر خواسته‌های پیشین خود مبنی بر بازگشت آوارگان فلسطینی به شمال غزه و توقف پایدار جنگ تاکید می‌کند.

به نوشته العربیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات صلح با فشارهای داخلی متناضی دست به گریبان است. در حالی که خانواده اسرای اسرائیلی از طریق تظاهرات روزانه به دنبال حصول توافق میان اسرائیل و جنبش حماس هستند؛ نیروهای افراطی خواهان رد پیشنهادات حماس و حمله به رفح هستند.

به گفته مقامات اسرائیلی تقریباً ۱۲۹ اسیر اسرائیلی همچنان در غزه حضور دارند که از این تعداد ۳۵ نفر از آنها در حملات رژیم به نوار غزه کشته شدند.