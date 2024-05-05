به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه با اشاره به زیانبار بودن پیروزی کامل روسیه در اوکراین، مدعی شد که این اتفاق مسکو را قادر میسازد تا موشکهایش را درست پشت دروازههای اتحادیه اروپا مستقر کند.
ماکرون در گفتوگو با «لاتریبیون» بار دیگر با حمایت از سیاست «ابهام راهبردی» در قبال روسیه، این کشور را «دشمن» خواند و گفت که چنین سیاستی، نمایش قدرت بدون «ارائه جزئیات درباره ابزار بازدارندگی» است!
وی همچنین گفت: ایجاد محدودیتهای تئوری، ضعف تلقی میشود و باید رویتپذیری این محدودیتها را حذف کنیم زیرا این اقدام، بازدارندگی ایجاد میکند.
به گفته ماکرون، اوکراین برای امنیت فرانسه اهمیت دارد زیرا این کشور در فاصله تنها یک هزار و ۵۰۰ کیلومتری از مرزهای پاریس واقع شده است.
رییس جمهور فرانسه مدعی شد: اگر روسیه پیروز شود، بلافاصله امنیت در رومانی، لهستان، لیتوانی و کشور ما از بین خواهد رفت. قابلیت و بُرد موشکهای بالستیک روسیه، همه ما را در معرض خطر قرار میدهد.
اظهارات و ادعاهای ماکرون یک ماه پس از آن مطرح شده است که او گفته بود «کشورهای غربی قانونا باید این سوال را از خود بپرسند که اگر قرار به پیشروی روسها در خط مقدم جبهه باشد و اوکراین درخواست بدهد، آیا باید به کییف نیرو اعزام کنند؟»
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهارات ماکرون را «بسیار مهم و خطرناک» و مدرک دیگری دال بر مشارکت مستقیم پاریس در جنگ است.
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