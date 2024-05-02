ماکرون دوباره از احتمال اعزام نیرو به اوکراین خبر داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه مدعی شد که در صورت پیشروی و عبور روسیه از خطوط مقدم جبهه اوکراین و در خواست کی‌یف، احتمال اعزام نیروی زمینی از فرانسه به اوکراین وجود دارد.

ماکرون در گفت‌وگو با اکونومیست ادعاهای قبلی خود درباره حمایت از اوکراین در مواجهه با پیشروی‌های روسیه در میدان نبرد، گفت: اگر روس‌ها پیشروی قابل توجهی در خط مقدم جنگ با اوکراین داشته باشند و در صورتی که اوکراین درخواست کند که البته تا امروز مطرح نشده است، ما قانونا باید این سوال را از خودمان بپرسیم.

وی در واکنش به این سوال که آیا همچنان به اظهاراتش در ابتدای سال مبنی بر احتمال اعزام نیرو از غرب به اوکراین، مدعی شد: قطعا. همانطور که گفتم، هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کنم زیرا ما با کسی طرف هستیم که هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند.

ماکرون مدعی شد: کشورهای اروپایی باید از خودشان محافظت کنند. روسیه در بی‌ثبات سازی منطقه خصمانه عمل و حتی تهدید به استفاده از سلاح اتمی کرده است!

وی ادامه داد: من یک هدف راهبردی مشخص و عینی دارم؛ روسیه نمی‌تواند در اوکراین پیروز شود. اگر روسیه پیروز شود، هیچ امنیتی در اروپا نخواهد بود. چه کسی می‌تواند تظاهر کند که روسیه همانجا متوقف می‌شود؟ کشورهای همسایه از جمله مولداوی، رومانی، لهستان، لیتوانی و سایرین، چه ضمانت امنیتی دارند؟

ماکرون پس از اجلاس سران جی۲ در پاریس، گفت که گرچه هیچ اجماعی درباره اعزام نیرو به اوکراین وجود ندارد اما «هیچ احتمالی را نمی‌توان رد کرد»؛ اظهاراتی که با انتقاد، حیرت و خشم غربی‌ها مواجه شد و واکنش‌های متفاوت سران غربی را به‌دنبال داشت.