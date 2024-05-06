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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۰۴

در صورت اعزام نیرو از سوی غرب به اوکراین؛

مدودف: پاریس، واشنگتن و لندن هدف قرار خواهند گرفت

مدودف: پاریس، واشنگتن و لندن هدف قرار خواهند گرفت

معاون شورای امنیت روسیه می‌گوید که اعزام نیروهای غربی به اوکراین، به معنای اعلان جنگ با روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با هشدار درباره اعزام احتمالی نیرو از غرب به اوکراین، گفت که چنین اقدامی به فاجعه‌ای در سطح جهانی منجر خواهد شد.

مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت: اعزام نیرو به قلمرو اوکراین سابق، به معنای دخالت مستقیم در جنگ است و باید به آن پاسخ دهیم و افسوس که این پاسخ در خاک اوکراین سابق نخواهد بود!

وی اضافه کرد: در این صورت، رهبران غربی قادر نخواهند بود که خود را پشت «کپیتال هیل / کنگره آمریکا» یا کاخ الیزه (فرانسه) یا «پلاک ۱۰ خیابان داونینگ / دفتر نخست وزیر انگلیس» مخفی کنند زیرا یک فاجعه جهانی به بار خواهد آمد.

به گفته وی، علت بحث درباره اعزام نیروی غربی به اوکراین که امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه از آن صحبت کرده، «محاسبات شرم‌آور برای گرفتن امتیاز سیاسی است.»

وی تاکید کرد: نوعی فروپاشی کامل فرقه حاکمیتی در غرب، در شرف وقوع است. وسعت فاجعه‌ای که چنین رویاروی (احتمالی) به بار خواهد آورد، شبیه به چیزی است که (جان) کندی (رییس جمهور اسبق آمریکا) و نیکیتا خروشچف (رییس جمهور شوروی سابق) بیش از ۶۰ سال پیش به آن رسیدند. با این حال، کودن‌های نابالغی که امروز در غرب بر مسند قدرت هستند، هنوز آن را درک نمی‌کنند!

کد مطلب 6098355

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      45 62
      پاسخ
      این مدودف احمق مث اینکه نمیدونه داره چی میگه اوکران رو میزنه فکر میکنه بقیه کشورا هم راحت میزنه اقای نفهماگ اینا واقعا بیان جلو اولا برا کل دنیا بحران میشه دوما خود روسیه هم بیچاره میشه
      • خب ای خنگ این مدودف احمق IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
        0 1
        خب ای خنگ این مدودف احمق منظورش اینه که جنگ بعد که در خاک اوکراین نیست اونارو با سلاح هسته ای میزنه . ولی خب خودش هم میزنن
    • DE ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      39 70
      پاسخ
      دو سال است با داشتن تسلیحات ده برابر بیشتر از ارتش کوچک اکراین نتوانستی حتی یک شهر بزرگ اکراین تصرف کنی اگر به ارتش اکراین تسلیحات برابر با روسیه برسد قطعا روسیه شکست می خورد اگر نانو یک ذره شجاعت نشان دهد و وارد جنک شود روسیه تجزیه و متلاشی می شود
      • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
        45 14
        بنده هیچ وقت از روسیه خائن خوشم نمیاد ولی آمریکا و اروپا چیزی کم نگذشته اند تمام انبارهای تسلیحات خود را خالی کردن در واقع روسیه با کل ناتو جنگ می‌کند
      • ناشناس IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
        4 3
        کاملا موافقم مدوف احمق فقط بلوف میزنه
    • رضا IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      45 54
      پاسخ
      هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی دوساله فقط تو اوکراین دست و پا میزنی
      • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
        40 31
        جناب ژنرال آمریکایی: همرزمات تو افغانستان و عراق چند سال دست و پا زدند؟!!!
    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      46 19
      پاسخ
      آفرین اول همون اروپای پرمدعای توخالی رو پرس کن بره، یانکی ها خودشون حساب کار دستشون میاد و حد خودشون رو می فهمن.
    • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      36 23
      پاسخ
      مدودوف کاملادرست تحلیل میکند جهان باید خود را آماده دنیای پسا امریکا کند. همه طرحهای تجاوز کارانه امریکا وهم پالکی های امریکا با ابتکار ایران، روسیه وچین در حال فروپاشی است.
      • سعید سپهری IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
        21 10
        مطمئن باش هرگز از چین و روسیه چیزی جز خسران نصیب ما نخواهد شد .
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      55 17
      پاسخ
      سه کشور محور شرارت و قلدری و لجوج در جهان هستند. آمریکا، انگلیس و فرانسه. به عبارتی این سه کشور آرام و قرار ندارند.
      • داود US ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
        1 1
        دم روسیه گرم مرگ بر اروپا و آمریکا
    • محمد شاه علی IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      12 7
      پاسخ
      شایدم یه غلطی کرد خدا رو چه دیدی
    • حامد AE ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      24 32
      پاسخ
      این مدودف احمق لاستیک زاپاس پوتین است، جفنگیات میبافه به کشور همسایه به بهانه واهی حمله کردند و توش موندن
    • مجتبی IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      13 19
      پاسخ
      سلام این بنده خداهم که فقط تهدیدمیکنه خوب چکار کنن میخوای اینا بشینن شماهمه اروپارو بگیرین؟؟
    • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      23 19
      پاسخ
      مدودف چاخان دو سال پیش گفته بود انگلیس را با موشک هسته ای نابود میکنه انگلیس با موشکهای استورم شادو ناوگان دریای سیاه رو در به داغون کرد و مدودف هارت و پورت میکنه همش
      • امید IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
        1 0
        اولا گفته اگر سربازهای ناتو و امریکا به اوکراین بیایند جنگ بزرگی خواهد شد کجاش نادرستع؟ خب روسیه مقابله می‌کنه دیگه فکر کردی چون اربابای غربیت بیان به جنگ با روسیه ، پوتین و مدودوف ساکن میشینه. ومثل شما غرب گدا ها خود تحقیر و ذلیل و ترسو هستند؟؟؟ روسیه جلوی گسترش ناتو راگرفت واین به سودایران هست
    • نوریه بیگم صدخروی IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      27 18
      پاسخ
      کاش میشد همین الان کلک کشورهای فاشیستی وجنایتکار رو کند امریکای جانی جنگ افروز واروپای فاشیست استعماری چه نفعی برای دنیا دارند اینها جز بدبختی واستعمار وغارت ثروت ملتها ودرست کردن جنگ وفروختی تسلیحات نظامی وآزمایش کردن سلاح وکشتارجمعی ونسل کشی در دنیا کاری بلد نیستند وجان انسانهای بی گناه براشون مهم
      • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
        9 1
        استعمار گر فقط روششو عوض میکنه
      • محمد IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
        13 8
        برو تاریخ را بخون چه بلائی روسیه توی این ۵۰۰سال اخیر سر ایران آورده؟ چه جنایت‌هایی تو ایران کرده ومیکنه . بدیهی است هر کشوری دنبال منافع خودشه آمریکا واروپا یک‌جور روسیه هم از همه بدتر بنوعی دیگه .در ضمن اگر جنگی بشه تمام دنیا نابود میشه برو فکر خودت باش.
    • قاسم IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      14 10
      پاسخ
      آمریکا و غرب درحال زوال وغرق شدن اسلام و ایران ایر قدرت جهانی و تمدن نوین
    • رضا IQ ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      10 16
      پاسخ
      احسنت تهدید باید اینجوری باشه جامع و کامل مطمئنا"آمریکایی ها و نوچه های اروپاییشون مثل... از این تهدید میترسن چون خیلی توخالی تر از اونی هستن که به نظر می‌رسند ولی خوب احمق و ابله هم هستن... خدا را چه دیدی..؟!! شاید یه حماقتی کردن و تیشه به ریشه خودشون زدن آن شاءالله
    • رضا IQ ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      14 6
      پاسخ
      احسنت تهدید باید اینجوری باشه جامع و کامل مطمئنا"آمریکایی ها و نوچه های اروپاییشون مثل... از این تهدید میترسن چون خیلی توخالی تر از اونی هستن که به نظر می‌رسند ولی خوب احمق و ابله هم هستن... خدا را چه دیدی..؟!! شاید یه حماقتی کردن و تیشه به ریشه خودشون زدن آن شاءالله
    • As IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      11 14
      پاسخ
      هارت و پورت و سر و صدا زیادی تو اول تکلیفت با اوکراین روشن کن بعد برو اروپا و آمریکا تهدید کن ، توی باتلاقی که آمریکا و انگلیس برایت درست کردن فعلا دست پا بزن تا یاد بگیری دوران اشغال گیری تمام شده، روسیه بعد از پوتین واقعا جای خیلی بهتری برای تمام دنیاست
    • AE ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      5 8
      پاسخ
      در حال حاضر فرانسه نیرو به اکراین فرستاد پس بی درنگ پاریس رو بزن و بعد لندن رو با خاک یکسان کن و اونا هم مسکو و سن پترزبورگ ُ بزنن یعنی میشه روس ها و انگلیسی های خبیث و فرانسوی های وحشی مثل سگ همدیگرو پاره پاره کنن!
    • شهرام شهریار AF ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      17 8
      پاسخ
      بسیارخوب است که روسیه پایتخت های واشنگتن پاریس ولندن را هدف خاص قراردهد زیرا این کشورهای غربی هستند که درجهان مشکلات را ایجاد کرده اند.
    • مهدی IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      9 8
      پاسخ
      بعد اونام نگاه میکنن تو بزنی خنگول
    • غلامحسین حسن زاده طوفال US ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      10 3
      پاسخ
      سلام. بله واقعا تاسف بار هست که این مدعیان ادراک عمیق از شناخت انسان وجهان ایم وضعیت را که برای کشورهای جهان بوجود آورده اند را ادراک نمی کنند ویا این که هدف خاصی را طبق یک برنامه از پیش تعیین شده پی گیری می کنند،،این ها به نظر می رسد،هدفشان آشفته کردن جهان ودر گیر جنگ کردن کشورها ی دیگر غیر از خودش
    • غلامحسین حسن زاده طوفال US ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      14 2
      پاسخ
      به نظر می رسد غرب یک استراتژی ویژه برای نابودی وکاهش جمعیت کره زمین را ویا نابودی کشورهای نا همسو با خودشان را پی گیری می کنند تا بتوانند با خیالی آسوده بر جهان ومنابع آن حاکمیت داشته باشند همه این درگیری‌ها ودامن زدن به آنها کار آمریکا وکشورهای غربی هست هدفی جز این دیده نمی شود اگر غیر این می بود
    • CZ ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      8 9
      پاسخ
      اگه میتونین یه امتحان بکنین ببینین چه بلایی سرتون میاد .همه کشورها سلاح های پیشرفته دارن حتی بهتر از مال شما.
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      4 2
      پاسخ
      آفرین
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      6 0
      پاسخ
      کاش همه کشورها برای صلح پیشقدم می شدند
    • IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 1
      پاسخ
      دوتا موشک قلب لندن دیگر دنیا آرام و سازش می شود
    • ناشناس IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 1
      پاسخ
      کاش بجای کارشناسی کمی هم به فکر مشکلات خودتان باشید
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 1
      پاسخ
      اگر اونا نبودند الان هر روسی یک آلمانی سوارش بود چون هیتلر شوروی را فتح می‌کرد
    • IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 2
      پاسخ
      چهار استان اوکراین گرفته و الان هم اوکراین در حال فروپاشی هست البته که خرس روسی هست
    • بی نام IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 2
      پاسخ
      زنده بادمعاون شورای امنییت شوروی مدودف که جلواین یاوه گویی وتندروی رئیس جمهورفرانسه راچنین رک وبی باکانه دادنبایدگذاشت که کشورهای غربی اروپایی چنین گزافه گویی کنند
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      2 1
      پاسخ
      مدودف یه غلطی کرده است زیاد جدی نگیرید از ترس این حرفها زده مقامات روسیه همشان ترسو و بزدل هستند این را نمی دانند که در عرض دو ساعت کاخ کرملین با خاک یکسان می شود
    • Tohid IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      2 1
      پاسخ
      مددوف .آمریکا اوکراین نیستا ..تو دو روز میاد روسیه رو اشغال می‌کنه و تمام ..
    • فردوس قاسمزاده IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      2 1
      پاسخ
      مددوف لطفاً هدف قرار بده زود باش
    • MORY IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      10 4
      پاسخ
      روسیه تو شرایط جنگ خیلی به ما کمک کرده الان موقع کمک ما به روسیه است اگه غرب و امریکا کنار برن به نفع ماست وگر نه اسراییلو همین حماس نابود میکنه
    • MORY IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      8 2
      پاسخ
      تاده سال دیگه نظام جهان عوض خواهد شد پیش به سوی ایران ابر قدرت دنیا با اطمینان و اشراف اطلاعاتی به تسلیحات کشورها میگم. یا صاحب الزمان ادرکنی. خدایا شکرت
    • MORY IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      7 3
      پاسخ
      هرچی سر امریکا و اروپا بیاد حقشونه مگر نه این اسراییل اینقدر هار نمیشد که سفارت ایرانو بزنه. خدایا شروشنو بخدشون برگردن. ملتهایی که با علم نوین کشتن چپاول و غارت نونشونو تو خون ادما میزنن سیر هم نمیشن.دست خدا به همراه شما و مدافعین حرم ما
    • Amir IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      4 2
      پاسخ
      بنده خدا مثل اینکه چیزی زده خیلی گنده میاد،اول دور وبرت رونگاه کن ببین باکی داری صحبت می کنی،به قد وقواره اش نگاه کن بعد زربزن
    • حسین ز IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      8 3
      پاسخ
      روسیه با بمب اتم کشورهای غربی را از صفحه روزگار محو کند انشاالله ماشاالله...
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      2 4
      پاسخ
      صد شهر روسیه از جهان هستی پاک میشه. این بنده خدا فکر می کنه اینا فقط سلاح دارن! جنگ با هیتلر هم شانس آوردی یخبندان شد والا الان داشتی آلمانی صحبت می کردی! تو اگه توان جنگ مدرن داشتی، سه سال جلوی یه ارتش ضعیف تو گل نمی موندی ابرقدرت کاغذی!
      • حامد US ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
        2 2
        اولا برو درباره بزرگترین قدرت اتمی توی گوگل سرچ کن اونوقت خودت میفهمی که چرا کشورهای غربی دخالت مستقیم توی جنگ اوکراین نمیکنن چون میدونن اگه جنگ اتمی با روسیه در بگیره نابودی کل بشریت رقم میخوره چون روسیه به تنهایی از آمریکا و کل دنیا بیشتر سلاح اتمی داره و دارای قدرتمندترین بمب های اتمی هست
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      3 4
      پاسخ
      مودوف حنا دیگه رنگ نداره آخه اگر آمریکا تسلیحات بده به اوکراین که تا ۵۰۰ کیلومتری بعد مسکو همه نابود میکنه ببین تو جنگ ایران وعراق هواپیما جنگنده ایران چه بلایی سر میگ و سوخو آوردند که مال ۵۰ سال قبل بود الانم تکنولوژی از سوخو ۳۵ شما بهتره شما روس‌ها تو اکراین به فنا میرین چون مردم آزادی می‌خواهند
    • محمد قربانی IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      4 1
      پاسخ
      داش مدی تو که اتم داری بزن همه رو بترکون
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      2 1
      پاسخ
      واقعا مرد خودتی
    • ارمین IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      1 2
      پاسخ
      باز این کودن که دفعه قبل قول نابودی جهان رو داده بود ...زر زد ...مردتیکه فکر میکنه بقیه ساکت میمونن با اون سلاحهای درب و داغون .اوکراین پدرتون رو دراورده الان تنها بمب اتمی براتون مونده بدبختای مفلوک ..نتیجه تجاوز و زیاده خواهی همین میشه ....
    • AE ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      3 4
      پاسخ
      آمریکا اراده کنه روسیه رو نابود می کنه !
    • سعید‌آریایی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      1 4
      پاسخ
      روسیه‌درحال‌دفاع‌از‌سرزمین‌خودهست‌واین‌مرزهای‌سیاسی‌فقط‌جهت‌منافع‌غرب‌وآمریکا‌هست‌وجالب‌هست‌همین‌مرزهای‌سیاسی‌دراروپا‌وآمریکا‌مفهومی‌ندارد‌پس‌بدانید‌با‌سو‌استفاده‌از‌این‌موقعیت‌باعث‌فساد‌ونفاق‌درشرق‌وخاورمیانه‌وچین‌غیره‌شده‌اند
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      2 2
      پاسخ
      عجب نفهمی هست حالا فهمیده چه فرقی میکنه که سنگ رو خودشون بسرت بزنن یا بدن اوکراین با اون بزنه شما که انقدر از غرب می‌ترسیدند چرا سربازهای خودتون رو به کشتن دادین مشخص بود که این میشه
    • سلار IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      2 1
      پاسخ
      میگن چون عرصه به تنگ آید شاعر به جفنگ آید همینه
    • ناشناس IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      2 0
      پاسخ
      مدوف تهدید زیاد دیگران یعنی ترس روسیه از نیروهای ناتو به شدت ترس دارد در طول این مدت جنگ روسیه فقط تهدید کرده است چون زمان قرار باشه روسیه به امریکا و فرانسه و لندن حمله کند مطمئن باشید انها هم ساکت نخواهند ماند اوکراین چند بار قصد حمله موشکی به مسکو را داشت و میتوانست ولی آمریکا اجازه نداد مدوف
    • ناشناس IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      مدوف بیچاره طبق امار جنگی در سازمان ملل روسیه در این دو سال 600 هلی کوپتر و 138 جنگنده و سه بمب افکن را از دست داده و یا اسیب جدی دیده ان هم در مقابل ارتش کوچک اوکراین مدوف و بعضی از دوستان ما که نظر دادن و با روسیه موافق هستند جوک میگن برید تلفات نظامی روسیه را از گوگل سرج کنید
    • علی IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بزن برو گذشته جیگر فکر می کنی خودت احمقی احمقهای دیگه هم هستن
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      2 1
      پاسخ
      نجاست تر از مکرون خبیس فرانسه نداریم!!!
    • حامد IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کاش جنگی هسته ای میشد و نسل بشر تمام میشد. و دیگر تا ابد خبری از موجودی به درد نخور مثل آدما خبری نبود!!
    • بخشی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      همه جا آدم نفهم هست ها این هم نفهم روسیه است
    • عبدالوحاب، IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      روس هرگز وا رد جنگهای بدون پیروزی،ویا اتمی نخواهد شد،اهل معامله برای فرار از تخریب مسکو است،
    • ناشناس IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باتوجه به روايات ابر قدرتها با شروع جنگ اتمي كه نزديك است باعث تضعيف خود خواهند شد وهمين امر منجر به پابرخواستن مستضعفين خواهد شد ودنيا را آماده ظهور ناجي عالم بشريت خواهند نمود واين كلام خداست كه زمين از آن مستضعفين ميباشد
    • علی، IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      به تظرم رئیس،جمهوراوکراین اشتباهی،بزرگی کرد به بهونه عضوناتوشدن که هیچ دست،اوردی،ندارد باریسمان پوسیده،غرب به چاه رفت ارتش زیرساختها وجوانان اوکراین رانابود کرد صدسال دیگه بخود نمیاد بایه نرمش سیاسی،می تونست جلوی خیلی،چیزارا بگیرد ولی،دیگهاختیاردست خودش نیست

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