مدودف: پاریس، واشنگتن و لندن هدف قرار خواهند گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با هشدار درباره اعزام احتمالی نیرو از غرب به اوکراین، گفت که چنین اقدامی به فاجعه‌ای در سطح جهانی منجر خواهد شد.

مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت: اعزام نیرو به قلمرو اوکراین سابق، به معنای دخالت مستقیم در جنگ است و باید به آن پاسخ دهیم و افسوس که این پاسخ در خاک اوکراین سابق نخواهد بود!

وی اضافه کرد: در این صورت، رهبران غربی قادر نخواهند بود که خود را پشت «کپیتال هیل / کنگره آمریکا» یا کاخ الیزه (فرانسه) یا «پلاک ۱۰ خیابان داونینگ / دفتر نخست وزیر انگلیس» مخفی کنند زیرا یک فاجعه جهانی به بار خواهد آمد.

به گفته وی، علت بحث درباره اعزام نیروی غربی به اوکراین که امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه از آن صحبت کرده، «محاسبات شرم‌آور برای گرفتن امتیاز سیاسی است.»

وی تاکید کرد: نوعی فروپاشی کامل فرقه حاکمیتی در غرب، در شرف وقوع است. وسعت فاجعه‌ای که چنین رویاروی (احتمالی) به بار خواهد آورد، شبیه به چیزی است که (جان) کندی (رییس جمهور اسبق آمریکا) و نیکیتا خروشچف (رییس جمهور شوروی سابق) بیش از ۶۰ سال پیش به آن رسیدند. با این حال، کودن‌های نابالغی که امروز در غرب بر مسند قدرت هستند، هنوز آن را درک نمی‌کنند!