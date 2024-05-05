۳۰ تفنگدار دریایی آمریکا حین برگزاری یک رزمایش زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میلیتری تایمز، نیروی دریایی آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳۰ ملوان و تفنگدار دریایی این کشور حین برگزاری یک تمرین آموزشی زخمی شدند.

بر اساس اعلام این وبگاه، حادثه در جریان یک تمرین رزمی نزدیک ساحل فلوریدا رخ داد؛ مجروحین این حادثه به بیمارستان دانشگاه «ساوانا» منتقل شدند.

این در حالیست که ۵ ملوان به منظور دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستانی در ایالت جورجیا منتقل شدند.

به گزارش میلیتری تایمز، نیروی دریایی آمریکا ماهیت این حادثه و یا عملیات ویژه مذکور را فاش نکرد و تنها گزارش داد که حادثه حین برگزاری یک تمرین رزمی رخ داده است.

همچنین در این حادثه ۲ فروند «هاورکرافت» نیروی دریایی آمریکا که برای جابجایی نیروها و تجهیزات از کشتی به ساحل استفاده می‌شدند، سانحه دیده اند.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تا کنون بیانیه‌ای در خصوص ماهیت این رویداد منتشر نکرده است.