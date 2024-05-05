پاتک پلیس امنیت به یک شرکت هرمی در شهریار/۲۸ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کرمی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری اعضای یک شرکت هرمی در شهریار خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت اعضای یک شرکت هرمی در فردوسیه شهریار، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی، دفتر شرکت‌های هرمی را شناسایی و با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و ۲۸ نفر از اعضای این شرکت را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران با اعلام اینکه کیس، لب تاب و جزوات و کتابچه‌های آموزشی مربوط به شرکت‌های هرمی از مخفیگاه متهمان کشف شد، تصریح کرد: این افراد که عمدتاً از اتباع بیگانه بوده و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کرمی با اشاره به اینکه سرگروه‌های شرکت‌های هرمی با وعده‌های پوشالی برای کسب درآمد و اشتغال به جذب افراد به ویژه جوانان در این شبکه‌ها اقدام می‌کنند، خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات مجرمانه با تولید و کارآفرینی در تضاد بوده و اشتغال و حرکت اقتصادی جامعه را مختل خواهد کرد که حل این معضل هوشیاری بیشتر افراد را می‌طلبد.‌‎‌‎‌‎‌