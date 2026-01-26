شهباز حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، گفت: پرداخت کالابرگ الکترونیکی یکی از اقدامات مؤثر دولت جهت حمایت هدفمند از اقشار مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه هدف از پرداخت کالابرگ الکترونیک، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالاهای اساسی است، افزود: در شرایطی که فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها وجود دارد، تامین کالا از طریق کالابرگ الکترونیکی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات نسبی در سبد مصرفی خانوار ایفا کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی مزیت مهم این طرح را پرداخت ارز ترجیحی به زنجیره نهایی یعنی مردم عنوان و اظهار کرد: گزارش‌های میدانی و آمارهای ارائه‌شده نشان دهنده استقبال مردم از کالابرگ الکترونیک است و بسیاری از خانوارها از کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده‌اند.

حسن‌پور با اشاره به نقش کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: این وزارتخانه به‌عنوان مجری اصلی طرح، مسئولیت سنگینی در برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای دقیق کالابرگ الکترونیک بر عهده دارد و خوشبختانه تا این مرحله، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهره‌گیری از داده‌های دهک‌بندی و سامانه‌های اطلاعاتی، تلاش کرده است تا عدالت در توزیع حمایت‌ها رعایت شود و اقشار هدف، به‌درستی شناسایی و پوشش داده شوند؛ این موضوع از انحراف منابع و ایجاد رانت جلوگیری می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: تداوم و تقویت طرح کالابرگ الکترونیک نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، تأمین به‌موقع منابع و نظارت دقیق است و مجلس نیز در این مسیر، از هر اقدامی که منجر به بهبود معیشت مردم و افزایش رضایتمندی اجتماعی شود، حمایت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح با اصلاحات تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور ادامه یابد، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پایدار حمایتی، نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و افزایش امنیت غذایی ایفا کند.