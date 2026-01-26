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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

فرماندار بیجار: تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی مطالبه شهرستان است

فرماندار بیجار: تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی مطالبه شهرستان است

بیجار- فرماندار شهرستان بیجار گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات خرد، خانگی و اشتغال‌زایی تبصره ۱۵، نقش مؤثری در رونق اقتصاد خانوارها و کاهش نرخ بیکاری دارد و بانک‌ها باید تسهیل گر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح دوشنبه در جلسه شورای اشتغال شهرستان بیجار که با محوریت بررسی روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و رفع موانع موجود که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بانک‌های عامل در محل فرمانداری برگزار شد با تأکید بر اهمیت پرداخت هدفمند و به‌موقع تسهیلات اظهار کرد: تسهیلات خرد و خانگی می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی محلی را فراهم کند و لازم است همه دستگاه‌ها در این مسیر مسئولانه عمل کنند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل افزود: معرفی دقیق متقاضیان واجد شرایط و تسریع در بررسی پرونده‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا فرآیند پرداخت تسهیلات با کمترین بروکراسی انجام شود.

فرماندار بیجار همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و تحقق تعهدات اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: پیگیری جدی مصوبات شورای اشتغال، ضامن اثربخشی تصمیمات و تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان است.

در پایان جلسه نیز بر رفع موانع موجود، تسریع در پرداخت تسهیلات و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در راستای تقویت اشتغال و توسعه اقتصادی شهرستان بیجار تأکید شد.

کد مطلب 6731873

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