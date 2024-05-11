به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) از ۱۱ دی سال گذشته و همزمان با آغاز سال میلادی ۲۰۲۴، کنترل دوپینگ ورزشکاران در این سال را آغاز کرد این در حالی است که هنوز پرونده دوپینگ سال گذشته میلادی به دلیل صادر نشدن آرای برخی از ورزشکاران متخلف بسته نشده است.

خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی با عنوان «بسته شدن پرونده دوپینگ ۲۰۲۳ با اعلام ۵ حکم/ کشتی هم دوپینگی دارد» به این موضوع اشاره داشت ضمن اینکه در مطالب تکمیلی با عنوان «اعلام حکم محرومیت یک ورزشکار دوپینگی بعد از پایان دوره محرومیت» و «سه ورزشکار دوپینگی در انتظار صدور حکم محرومیت» هم به روند طی شده برای بسته شدن پرونده دوپینگ سال گذشته اشاره داشت.

محرز شدن دوپینگ دو ورزشکار بدمینتون و تیراندازی

با این حال و با وجود گذشت چهار ماه از سال جدید میلادی، نه تنها هنوز پرونده دوپینگ سال گذشته به خاطر عدم اعلام رسمی رای محرومیت سه ورزشکار بسته نشده است، بلکه مشخص شده دو ورزشکار دیگر هم به فهرست متخلفان این سال اضافه شده اند.

آخرین ورزشکار دوپینگی سال گذشته از رشته بدمینتون بود. ضمن اینکه پیش از آن هم تست یک ورزشکار خانم از تیراندازی مثبت و اعلام شده بود.

بدمینتون و تیراندازی در حالی به فهرست رشته های دوپینگی ۲۰۲۳ میلادی اضافه شده اند که پیش از این در این فهرست ورزشکار متخلف نداشتند. بنابراین با محرز شدن دوپینگ دراین دو رشته، هم تعداد ورزشکاران دوپینگی و هم رشته های دوپینگی در سال گذشته افزایش می یابد.

افزایش متخلفان ۲۰۲۳ به ۲۳ ورزشکار از ۱۴ رشته

رشته‌های کشتی پهلوانی (۲ نفر)، وزنه برداری (۳ نفر)، جودو (یک نفر)، دوومیدانی (یک نفر)، کوراش (۳ نفر)، دوچرخه سواری (۲ نفر)، بسکتبال (یک نفر)، پاراکانو (یک نفر)، فوتبال (یک نفر)، پارادوومیدانی (یک نفر)، کشتی (یک نفر)، جودو نابینایان (یک نفر) به خاطر استفاده از مواد نیروزا در سال ۲۰۲۳ با محرومیت مواجه شده‌ بودند.

قرار بود با اضافه شدن ۳ ورزشکار دوپینگی که حکم آنها نهایی اما هنوز اعلام رسمی نشده است (این ورزشکاران از رشته های پارادوومیدانی، جودو نابینایان و فوتبال هستند)، مجموع ورزشکاران دوپینگی ایران در سال گذشته میلادی به ۲۱ نفر برسد و فهرست تعداد متخلفات سال گذشته میلادی با این تعداد بسته شود اما با توجه به مثبت شدن دوپینگ دو ورزشکار بدمینون و تیراندازی، تعداد متخلفان به ۲۳ نفر افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه این دو رشته پیش از این در این فهرست ورزشکار متخلف نداشتند بنابراین با اضافه شدن آنها، تعداد رشته های دوپینگی هم به ۱۴ رشته افزایش می یابد.

وضعیت پرونده ۵ ورزشکار دوپینگیِ بدون حکم در سال ۲۰۲۳ میلادی

ورزشکارانی که سال گذشته میلادی مرتکب دوپینگ شدند اما هنوز حکم آنها اعلام نشده است، از رشته های پارادوومیدانی، جودو نابینایان، فوتبال، بدمینتون و تیراندازی هستند. ورزشکاران پارادوومیدانی و تیراندازی خانم هستند.

* پارادوومیدانی کار دوپینگی اتفاقا در بازی های پاراآسیایی شرکت کرد و صاحب مدال نقره شد. دوپینگ این ورزشکار قطعی و پرونده او مرحله بررسی در کمیته استیناف را هم گذرانده است. رای او قطعی شده اما هنوز اعلام رسمی نشده است. پیش از هم این پارادوومیدانی یک ورزشکار دوپینگی داشت.

* جودوکار نابینای دوپینگی هم در فهرست ورزشکاران اعزامی به بازی های پاراآسیایی بود که همراه با هم تیمی خود (سید امید جعفری) به هانگژو هم اعزام شد اما به خاطر برملا شدن نتیجه نمونه گیری اخذ شده از آنها به کشور بازگردانده شدند. نادو حکم استیناف برای پرونده وی را تشکیل داده است، حکم او هم نهایی شده اما هنوز اعلام رسمی نشده است. این در حالی است که نادو پیش از این حکم سیدامید جعفری را صادر کرده بود (۸ سال محرومیت).

* فوتبالیست دوپینگی هم پرونده دوپینگ خود را تا تشکیل کمیته استیناف و بررسی در این کمیته پیش برده است. رای این ورزشکار دوپینگی هم نهایی شده اما هنوز مکتوب و اعلام رسمی نشده است.

* تیرانداز متخلف به خاطر استفاده از ماده ممنوعه پروپرانولول وارد فهرست دوپینگی ها شده است اما هنوز حکمی برای او صادر نشده که اعلام شود.

* بدمینون آخرین رشته ای بوده که ورزشکارش در سال گذشته میلادی مرتکب دوپینگ شد. حکم این ورزشکار هم هنوز نهایی و اعلام نشده است.

تستی که سال گذشته گرفته شد، امسال مثبت شد

فرزاد شارکی قائم مقام دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در گفت و گو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: حکم پارادوومیدانی کار دوپینگی بعد از کمیته استیناف کاهش یافت. او به این حکم اعتراض داشت که پذیرفته نشد. حکم او قطعی و نهایی است اما هنوز اعلام نشده است. حکم جودوکار نابینا هم همین شرایط را دارد یعنی قطعی شده اما نادو هنوز اعلام رسمی نکرده است. در مورد فوتبال اما هنوز حکم جدید بعد از کمیته استیناف نوشته نشده است.

وی با بیان اینکه در مورد دوپینگی های تیراندازی و بدمینتون هنوز هیچ نشستی برگزار نشده است، خاطرنشان کرد: در مورد تیراندازی و بانوی ورزشکار دوپینگی در این رشته، مکاتبه اولیه برای ارائه توضیحات انجام شده است. در صورتیکه توضیحات ارائه شده در پاسخ به این مکاتبه، قانع کننده باشد به نوعی ورزشکار تبرئه می شود اما در غیر این صورت، دوپینگ محرز به حساب می آید و جلسه رسیدگی برگزار شود. برای این ورزشکار هنوز جلسه ای برگزار نشده است.

قائم مقام دبیرکل نادو تاکید کرد: از بدمینتون باز خاطی در «آخرین روز» سال میلادی ۲۰۲۳ نمونه گیری شد و نتیجه آن در سال ۲۰۲۴ اعلام شد. برای این ورزشکار هم هنوز نشستی به منظور بررسی پرونده و صدور حکم نداشته ایم.

شارکی تایید کرد که با صدور حکم این پنج ورزشکار، پرونده دوپینگ سال گذشته میلادی با ۲۳ ورزشکار دوپینگی از ۱۴ رشته بسته خواهد شد.