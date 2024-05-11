ایران امروز به صادرکننده دستگاه دیالیز تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، پیش از ظهر امروز (شنبه) همزمان با هفته هلال احمر، پس از ادای احترام به یادمان امدادگران شهید دوران دفاع مقدس و نجات گران فداکار خدمت، در آئین افتتاح این مرکز، در سخنانی از جمعیت هلال احمر بعنوان نهادی چابک، به روز، زنده و با تأثیر بالا در حوادث مختلف یاد کرد و اظهار داشت: جمعیت هلال احمر در حوادث مختلف کشور پررنگ‌ترین جریان خدمت را ارائه کرده و دلیل برتری هلال احمر در این حوزه این است که از قدرت بسیج کردن مردم برای حل مشکلات برخوردار بوده و تکیه اصلی این نهاد همواره بر مردم بوده است.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از زحمات مدیران، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر به خاطر خدمات صادقانه در حوادث کشور و نقش آفرینی مثبت در عرصه بین الملل و امداد رسانی در حوادث کشورهای مختلف نظیر ترکیه، سوریه و افغانستان گفت: جمعیت هلال احمر همواره در دنیا می‌درخشد و عالی‌ترین نشان صلیب سرخ را دریافت کرده که این امر افتخاری برای کشور است.

مخبر ادامه داد: همان گونه که سلاح و تجهیزات نظامی در دستان یک رزمنده مجاهد بسیار اثرگذار تر و کاربردی تر از تجهیزات نظامی پیشرفته دشمنان اسلام است، یکی از دلایل توفیق جمعیت هلال احمر نیز برخورداری از نیروهای انقلابی و متدین است که با اتکا به این نیروها در اقصی نقاط کشور و دنیا شاهکار خلق می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افتتاح و بهره برداری از ۶۲ طرح مختلف جمعیت هلال احمر که امروز انجام شد، خاطر نشان کرد: خوشبختانه ۲۰ طرح در بخش آموزش و پژوهش بود که یک نقطه مثبت و رو به جلو برای جمعیت هلال احمر محسوب می‌شود چرا که به تناسب پیشرفت و موضوعات نوین نظیر هوش مصنوعی، نیازمند آن هستیم که بتوانیم با سرمایه گذاری در بخش آموزش و پژوهش، خدمات خود را به روز و متناسب با شرایط جدید ارائه دهیم.

وی راه اندازی مرکز هوشمند رصد اطلاعات و داده کاوی در جمعیت هلال احمر را کاری مهم و ارزشمند توصیف کرد و گفت: برخورداری از اطلاعات دقیق و صحیح در خصوص ابعاد حوادث و رخدادها از اهمیت ویژه ای در امر امداد رسانی برخوردار است و می‌تواند به دولت و جمعیت هلال احمر در اولویت بندی کارها و تعریف مأموریت‌ها کمک کند.

مخبر افزود: یکی از نقاط قوت جمعیت هلال احمر این است که در بخش‌ها و ابعاد مختلف از امداد رسانی تا پشتیبانی حوادث و داروسازی فعالیت دارد و در جریان شیوع کرونا نیز شاهد بودیم که بیشترین دارو و واکسن مورد نیاز از طریق هلال احمر وارد شد و در دوران دفاع مقدس نیز این جمعیت بیشترین تجهیزات و داروهای مورد نیاز را تأمین کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستاوردها و پیشرفت‌های کشورمان در حوزه سلامت و بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: اخیراً در بازدید از نمایشگاهی شاهد آن بودم که بسیاری از تجهیزات پیشرفته پزشکی در داخل کشور تولید می‌شود و امروز به صادر کننده دستگاه دیالیز و برخی تجهیزات مرتبط با بیماری‌های قلبی تبدیل شده ایم و این در حالی است که زمانی برای تأمین دستگاه دیالیز نیازمند واردات بودیم.

وی در ادامه با اشاره به مأموریت‌ها و خدمات جمعیت هلال احمر در سایر کشورها گفت: خدمات هلال احمر در کشورهای دیگر به گونه‌ای است که برخی نخست وزیران و معاونین رئیس جمهور کشورها در ملاقات‌هایی که با آنها داشته ام درخواست می‌کنند که مراکز هلال احمر و خدمات این نهاد در کشور آنها مستقر شود.

مخبر با تأکید بر اینکه دولت خود را موظف می‌داند کمک‌های لازم را به جمعیت هلال احمر ارائه دهد، گفت: دولت تلاش دارد نیازهای جمعیت هلال احمر را تأمین کند چرا که هلال احمر در حوادث و شرایطی به کمک مردم می‌آید که تقریباً جایگزینی برای آن وجود ندارد.

معاون اول رئیس جمهور شبکه سازی را از ویژگی‌های برجسته جمعیت هلال احمر برشمرد و گفت: این شبکه سازی می‌تواند علاوه بر انجام مأموریت‌های هلال احمر، در سایر بخش‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به اینکه سال جاری سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، شبکه تحت پوشش هلال احمر می‌تواند در این بخش نیز فعال شود و به جهش تولید در کشور کمک کند.

وی با اشاره به روند رو به کاهش تورم، پایه پولی، افزایش سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ در بخش نفت، نیرو و راهسازی تصریح کرد: برای جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره‌های پایین دستی نیاز است که مردم پای کار باشند و هلال احمر نیز می‌تواند با شبکه سازی مردم در این زمینه فعال شود.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث غزه و فجایعی که در این منطقه توسط رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد اشاره و خاطر نشان کرد: فجایع رژیم اشغالگر قدس از تمامی خط قرمزهای انسانی، دینی و بین المللی عبور کرده و کشتار زنان و کودکان غزه به این دلیل است که ابهت و هیمنه تاریخی آنها پس از طوفان الاقصی و وعده صادق شکسته شده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: امروز آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به رغم امکانات و تجهیزاتی که بسیج کرده اند به هیچیک از اهداف خود نظیر از بین بردن حماس، تصرف غزه و نفوذ در سایر بخش‌های محور مقاومت نرسیده اند و نمی‌توانند از باتلاقی که خودشان در غزه درست کرده اند خارج شوند.

گفتنی است در این مراسم با دستور معاون اول رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس در مجموع ۶۲ طرح از پروژه‌های هلال احمر شامل ۲۵ طرح امدادی، ۲۰ طرح آموزشی و پژوهشی، ۱۰ طرح توانبخشی، ۳ طرح عمرانی، ۴ طرح در مراکز خارج از کشور و همچنین ۳۳۵ خانه هلال به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر نیز در این مراسم از معاون اول رئیس جمهور بعنوان یکی از اصلی ترین حامیان این جمعیت یاد کرد و گزارشی از خدمات، اقدامات و بکارگیری ظرفیت خیرین در توسعه مأموریت‌ها و خدمات امدادی هلال احمر ارائه کرد.