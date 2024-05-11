قالیباف درگذشت حجت الاسلام ذاکری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت حجت الاسلام ذاکری را تسلیت گفت.
قالیباف، رئیس مجلس، در این پیام نوشت:
«بسماللهالرحمنالرحیم
إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون
درگذشت روحانی جلیلالقدر و مجاهد، معلم اخلاق و استاد حوزه و دانشگاه حجتالاسلاموالمسلمین حاج شیخ غلامرضا ذاکری موجب تأسف و تأثر گردید.
ایشان عمر پربرکت خود را در بخشهای مختلف، ازجمله مدیریت مدرسهٔ علوم و معارف اسلامی شهید مطهری، ریاست حوزهٔ علمیه باقرالعلوم (ع) و نیز امامت جماعت مسجد جامع امام محمدباقر (ع) شهر مشهد مقدس، صرف ترویج دانش برای جوانان کرده بود. حجت الاسلام ذاکری در سراسر عمر بابرکت خویش در زمینهٔ تحقیق و پژوهش در عرصههای تعلیم و تربیت نسل جوان و انقلابی، تألیف و نشر معارف اسلامی، آموزش طلاب و ترویج شعائر اهلبیت (ع) اهتمام بسیار داشتند و با این مجاهدت و اخلاص در تعلیم و تربیت اسلامی، دستاوردهای ارزشمندی به یادگار برجای گذاشتند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به روحانیت معزز، حوزههای علمیه خراسان، شاگردان و دوستان، بیت مکرم، بهویژه فرزندان گرامی و سایر بستگان، برای آن عالم مهذب و وارسته رحمت واسعه و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی».
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